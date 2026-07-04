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ಬಡವರು, ಮಿಡ್ಲ್ ​ಕ್ಲಾಸ್​ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್​ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕಾರು! ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಲಗ್ಗೆ

New Renault Kwid 2026 Launched: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ 2026 ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಬಡವರು, ಮಿಡ್​ಕ್ಲಾಸ್​ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಜೆಟ್​ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕಾರು! (Photo Credit: Renault)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 4, 2026 at 1:19 PM IST

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New Renault Kwid 2026 Launched: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ನ ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕಂಪನಿಯು ವಿನ್ಯಾಸ, ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ನವೀಕರಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಖರೀದಿದಾರರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೆನಾಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗುರುತನ್ನು ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾದ ಹಲವಾರು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಈಗ ಕೇವಲ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು 'ಎವಲ್ಯೂಷನ್' ಮತ್ತು 'ಕ್ಲೈಂಬರ್'. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹4,52,900 (ಮ್ಯಾನುವಲ್) ಆಗಿದ್ದು, AMT ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ₹4,89,900 ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹5,14,900 ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹5,60,900. ಇನ್ನು ಕ್ಲೈಂಬರ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ₹15,000 ಮೌಲ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ₹4.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊದಲು 2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಮಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಅದರ SUV-ಪ್ರೇರಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ರೂಪಾಂತರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ತನ್ನ SUV-ತರಹದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 184 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 279 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಇಬಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್‌ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್‌ಗಳಂತಹ 17 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು 8-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ರಿಯರ್-ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಇದು 1.0-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ ಈಸಿ-ಆರ್ ಎಎಂಟಿ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಎಮ್‌ಟಿ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಡಯಲ್ ಗೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಚಾಲನೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಿಮೋಟ್ ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಗಳು, ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಬರ್ ರೂಪಾಂತರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಾಹ್ಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ.

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