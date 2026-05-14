ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಲಗ್ಗೆ: ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ, ಡಿಸೈನ್​, ಕ್ಯಾಮರಾ, ಫೀಚರ್ಸ್​, ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ!

Motorola Razr Fold Launched: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

MOTOROLA RAZR FOLD SPECIFICATIONS MOTOROLA RAZR FOLD FEATURES MOTOROLA RAZR FOLD PRICE MOTOROLA RAZR FOLD
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಲಗ್ಗೆ! (Photo Credit: Motorola India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 14, 2026 at 11:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Motorola Razr Fold Launched: ಫ್ಲಿಪ್ ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಈಗ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್​ ಬಿಗ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1,49,999. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ 50MP ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್ - ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 80W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಆಫರ್​ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ₹99,999 ಗೆ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ..

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್​:

  • ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಫೋನ್ 8.1-ಇಂಚಿನ 2K LTPO pOLED ಮೇನ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 6200 ನೀಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಫೋನ್‌ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.56-ಇಂಚಿನ LTPO pOLED ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದಾಗ 4.55mm ದಪ್ಪವನ್ನು ತೂಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದರ ಇನ್ನರ್​ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಿಂಜ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
  • ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ 3 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ:

  • ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ.
  • ಇದು 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಈ ಫೋನ್ ಬಿಗ್​ 6000mAh ಸಿಲಿಕಾನ್ - ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಇದು 80W ಟರ್ಬೋಪವರ್ ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್​:

  • ಮೋಟೋದ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗವು 50MP ಸೋನಿ LYTIA 828 ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 100x ಸೂಪರ್ ಜೂಮ್ ಪ್ರೊ ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ 50MP ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ್ರೆ, 20MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

  • ಇದು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
  • ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್​ ಸಮ್ಮರಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್​-ಟೈಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಕ್ರಿಪ್ಶನ್​ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 'ಮೋಟೋ AI' ಟೂಲ್ಸ್​ ಫೋನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಕಂಪನಿಯು 7 ವರ್ಷಗಳ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಓಎಸ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಒದಗಿಸಲು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
  • ಕಂಪನಿಯು 'FIFA ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ 26 ಕಲೆಕ್ಷನ್' ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 24K ಗೋಲ್ಡ್​ ಪ್ಲೇಟೆಡ್​ ಲೋಗೋವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಸ್​:

  • 12GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹149,999 ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • 16GB + 512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹159,999.
  • FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೆಲೆ ₹169,999.
  • ಈ ಸಾಧನದ ಪ್ರೀ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫೋನ್ ಮೇ 20ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
  • ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಆಫರ್​ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಸ್, HDFC ಮತ್ತು SBI ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ₹10,000 ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ₹99,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಓದಿ: 70 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ!; ವಿಶೇಷ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಯಮಹಾ R15, R3 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್​!

TAGGED:

MOTOROLA RAZR FOLD SPECIFICATIONS
MOTOROLA RAZR FOLD FEATURES
MOTOROLA RAZR FOLD PRICE
MOTOROLA RAZR FOLD
MOTOROLA RAZR FOLD LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.