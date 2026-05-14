ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಲಗ್ಗೆ: ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಿಸೈನ್, ಕ್ಯಾಮರಾ, ಫೀಚರ್ಸ್, ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ!
Motorola Razr Fold Launched: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : May 14, 2026 at 11:27 AM IST
Motorola Razr Fold Launched: ಫ್ಲಿಪ್ ಫೋನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಈಗ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ಬಿಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1,49,999. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 50MP ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್ - ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೇಷಲ್ ಆಫರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ₹99,999 ಗೆ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ..
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್:
- ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ 8.1-ಇಂಚಿನ 2K LTPO pOLED ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 6200 ನೀಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಫೋನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.56-ಇಂಚಿನ LTPO pOLED ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4.55mm ದಪ್ಪವನ್ನು ತೂಗುತ್ತದೆ.
- ಇದರ ಇನ್ನರ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಿಂಜ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
- ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ 3 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ:
The flawless fold is here to change what foldables can do.— Motorola India (@motorolaindia) May 13, 2026
Pre-order the motorola razr fold now at ₹99,999* or ₹5,556* per month Sale starts 20th May on Flipkart and leading retail stores.
- ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ.
- ಇದು 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಈ ಫೋನ್ ಬಿಗ್ 6000mAh ಸಿಲಿಕಾನ್ - ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಇದು 80W ಟರ್ಬೋಪವರ್ ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್:
- ಮೋಟೋದ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗವು 50MP ಸೋನಿ LYTIA 828 ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 100x ಸೂಪರ್ ಜೂಮ್ ಪ್ರೊ ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ 50MP ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ್ರೆ, 20MP ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
- ಇದು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್-ಟೈಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 'ಮೋಟೋ AI' ಟೂಲ್ಸ್ ಫೋನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ಕಂಪನಿಯು 7 ವರ್ಷಗಳ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಓಎಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒದಗಿಸಲು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
- ಕಂಪನಿಯು 'FIFA ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ 26 ಕಲೆಕ್ಷನ್' ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 24K ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಲೋಗೋವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಸ್:
- 12GB + 256GB ರೂಪಾಂತರದ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹149,999 ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- 16GB + 512GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹159,999.
- FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೆಲೆ ₹169,999.
- ಈ ಸಾಧನದ ಪ್ರೀ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫೋನ್ ಮೇ 20ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಸ್, HDFC ಮತ್ತು SBI ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹10,000 ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ₹99,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
