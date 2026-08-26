ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಆ್ಯಪ್, 517 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್, 69.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಎಂಜಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಲಾಂಚ್!
MG Hector Tomahawk EV Launch: ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಪಿಹೆಚ್ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 26, 2026 at 2:34 PM IST|
Updated : August 26, 2026 at 2:41 PM IST
MG Hector Tomahawk EV Launch: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಪಿಹೆಚ್ಇವಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎರಡೂ ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಡಿಎಪಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಿಹೆಚ್ಇವಿ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಆ್ಯಪ್: ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ETV Bharat' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಾರಿನ 15.6-ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಕಾರಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆಯೇ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ 13 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಲಿಸಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ಆಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.
ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಬೆಲೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಇವಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಕೀಂ ಅಡಿ 13.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ - ಶೋರೂಂ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 4.9 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಮೇತ ಈ ಕಾರನ್ನು 19.49 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಿಹೆಚ್ಇವಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಕೀಂ ಜೊತೆ 21.79 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಮೇತ ಪೂರ್ಣ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 25.69 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
MG Hector Tomahawk EV ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ:
|ವೇರಿಯಂಟ್
|7-ಸೀಟರ್ (ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಮೇತ)
|7-ಸೀಟರ್ (BaaS ಜೊತೆ)
|5-ಸೀಟರ್ (ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಮೇತ)
|5-ಸೀಟರ್ (BaaS ಜೊತೆ)
|Excite
|19.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|13.99 ಲಕ್ಷ ರೂ. + 4.9 ರೂ./ಕಿಮೀ
|Exclusive
|21.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|15.99 ಲಕ್ಷ ರೂ. + 4.9 ರೂ./ಕಿಮೀ
|Essence
|23.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|17.49 ಲಕ್ಷ ರೂ. + 4.9 ರೂ./ಕಿಮೀ
|22.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|16.99 ಲಕ್ಷ ರೂ. + 4.9 ರೂ./ಕಿಮೀ
MG Hector Tomahawk PHEV ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ (ಕೇವಲ 7-ಸೀಟರ್):
|ವೇರಿಯಂಟ್
|ಪೂರ್ಣ ಬೆಲೆ (ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಮೇತ)
|BaaS ಸ್ಕೀಂ ಜೊತೆ ಬೆಲೆ
|Exclusive
|25.67 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|21.79 ಲಕ್ಷ ರೂ. + 3.2 ರೂ./ಕಿಮೀ
|Essence
|27.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.
|23.89 ಲಕ್ಷ ರೂ. + 3.2 ರೂ./ಕಿಮೀ
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೇಗಿದೆ?: ಹೊಸ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಂಜಿ ಲೋಗೋ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡಿಆರ್ಎಲ್, ಶಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕುಲರ್ ಲುಕ್, ಉದ್ದನೆಯ ನೇರ ಬಾನೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಭಾರೀ ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್, 18 ಇಂಚಿನ ಡೈಮಂಡ್ - ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್, 2,810 ಎಂಎಂ ವೀಲ್ಬೇಸ್, ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಇದೆ.
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡಿಆರ್ಎಲ್ ಥೀಮ್, ಶಾರ್ಕ್-ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಪ್ರೋಚ್/ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಿಂದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 15 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 9 ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಪ್, ಕ್ಲೀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಎರಡು ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸೀಟ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಎಎಸ್ ಲೆವೆಲ್-2 ಸೂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು?: ಹೊಸ ಎಂಜಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಇವಿಯಲ್ಲಿ 69.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಎಫ್ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 517 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ 90 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಡಿಸಿ ವರೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 7.4 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಎಸಿ ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜರ್ನಿಂದಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಮುಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೋಟಾರ್ 150 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 310 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಹೋಮ್ ಫೀಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪವರ್ನಿಂದ ಮನೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಪಿಹೆಚ್ಇವಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1.5 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ 29 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 1,100 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ಯೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 115 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಇವಿ ಮೋಡ್ ಜೊತೆಗೆ 22 ಕಿಮೀ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಎಸ್ಯುವಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಕೇವಲ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
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