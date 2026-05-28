ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಕಾರು ಬಂತು! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
New JSW MG Majestor Launched: JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : May 28, 2026 at 10:42 AM IST
New JSW MG Majestor Launched: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸ SUV MG ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ MG ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
4x2 ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಾಪ್ ಟ್ರಿಮ್ (6, 7 ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಬೆಲೆ ₹40.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದ 4x4 ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಾಪ್ ಟ್ರಿಮ್ (7-ಸೀಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಬೆಲೆ ₹44.99 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUV ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೈಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ SUVಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 5046 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ, 2016 ಮಿಮೀ ಅಗಲ, 1870 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 2950 ಮಿಮೀ ವೀಲ್ಬೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಿಲ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಐ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು, ಟ್ರೈ-ಬೀಮ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ರೈಸ್ಡ್ ಹುಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಕಂಡುಬರುವುದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಥೀಮ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೃದುವಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೇದರ್ ಅಪ್ಹೊಲ್ಸ್ಟರಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಟಚ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಸಾಜ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಾಲಕನ ಆಸನವು 12-ವೇ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೀಟ್ 8-ವೇ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 64-ಕಲರ್ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 3-ಝೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡ್ಯುಯಲ್ 12.3-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇಗೆ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವು ಸುಗಮವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ 12-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಡ್ಯುಯಲ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಮತ್ತು 220V ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ನೇಹಿ SUV ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 75 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು iSMART ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪವರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು 215.5 PS ಮತ್ತು 478.5 Nm ಟಾರ್ಕ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರು 2WD ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ 4WD ಡ್ರೈವ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ SUV ಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ 4WD ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. 10 ವಿಭಿನ್ನ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 'ಆಟೋ' ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 2WD ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ 4WDಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ, ಹಿಮ ಅಥವಾ ಜಾರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ.
ತನ್ನ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಾಹನವು ಮುಂಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೀಲ್ಗಳು ಒರಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ವಾಹನವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್, 219 ಮಿಮೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 810 ಮಿಮೀ ವಾಟರ್ ವೇಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ SUV ಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಆಲ್-ಟೆರೈನ್ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೇಗವರ್ಧನೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 360-ಡಿಗ್ರಿ HD ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ESP, ABS, EBD, TCS ಮತ್ತು RMI ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ! ಇಂಧನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆ