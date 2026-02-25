ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ 'CLA ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್' ಪರಿಚಯ: ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 792 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್!
Mercedes CLA Electric 2026: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸಿಎಲ್ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್, ಫೀಚರ್ಸ್, ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : February 25, 2026 at 1:27 PM IST
Mercedes CLA Electric 2026: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ CLA ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು "2026 ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ CLA" ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ CLA ಕಂಪನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮಾದರಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ICE A-ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮೋಸಿನ್ ಅನ್ನು EQA ಮತ್ತು EQB EV ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೇಮ್ಪ್ಲೇಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು 2020ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ದಹನ-ಚಾಲಿತವಾಗಿತ್ತು (Combustion-powered).
2026 ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ CLA ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೇಂಜ್, ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಹೊಸ CLA EV ವಿಶೇಷಣಗಳು 800-ವೋಲ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಮೂಲ 85kWh 250+ ರೂಪಾಂತರವು WLTP ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ 792 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರ ಬಲವಾದ ರೇಂಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ CLA ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ 93 ಪ್ರತಿಶತ ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಟು-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಪೋರ್ಷೆ ಟೇಕಾನ್ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ EVಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 272 hp ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು CLA 250+ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 6.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 100 kph ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ 240kW ವರೆಗಿನ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
2026 ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ CLA ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ CLA ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ್ NCAP ಇನ್ನೂ ಕ್ರ್ಯಾಶ್-ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ 2025 ರಲ್ಲಿ ಯುರೋ NCAP ನಿಂದ ಫುಲ್ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಬದಿಯ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಓದಿ: ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು; 85 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಜೀಪ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ