ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಂ ಅಂಡರ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ: ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ!
New Maruti Brezza Facelift: ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಹೊಸ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : June 2, 2026 at 11:37 AM IST
New Maruti Brezza Facelift: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಾಹನವು ಈಗ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಬ್ರೆಝಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ SUV ಹೊಂದಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ.
ಹೊಸ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್: ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 1.0-ಲೀಟರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಜೆಟ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಈ 3 - ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ 100 PS ನ ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು 147.6 Nm ನ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೈಲೇಜ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆಯ್ದ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರು ನೋಡಬಹುದು.
ಸಿಎನ್ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಫ್ಟ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿದಾರರು ಟ್ರಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ (ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಮಾದರಿಯು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಿತ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಮಾರುತಿ ವಿಕ್ಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ ಅಂಡರ್-ಬಾಡಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ವಾಹನದ ಕೆಳಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಗೇಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಾಗಿ ಕಾರಿನ ಟ್ರಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಗ್ಜುರಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಹೊಸ 2026 ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಒಳಭಾಗವು ಗಮನಾರ್ಹ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 9 - ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡದಾದ 10.1-ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಮಾರುತಿ ವಿಕ್ಟಿಸ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ತಾಜಾ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ (ಸೀಟ್ ಕವರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು) ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟ್ರಿಮ್ ಫಿನಿಶ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಹೇಗಿದೆ ಇದರ ಸೇಫ್ಟಿ?: ಈ ಬಾರಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಮಾದರಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರಿನ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೆಟೆಡ್ ರಾಡಾರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ವರ್ಸನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್- ಅಂದ್ರೆ ADAS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಾರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೇನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್, ಬಂಪರ್: ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಸ ಆಕಾರದ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಜೋಡಣೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾದ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಾರಿನ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಬಂಪರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
