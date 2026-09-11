ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೋ ಬೆಲೆ 5.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಶುರು: 5 ವೇರಿಯಂಟ್, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಜೊತೆ ಲಾಂಚ್!
Baleno 5 Variants Launch: ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೋ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ 5.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಐದು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : September 11, 2026 at 1:48 PM IST
Baleno 5 Variants Launch: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಲೆನೋದ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪೂರ್ಣ ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಬಲೆನೋದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 5.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ 6.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಬೆಲೆ 9.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರು ಐದು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
5 ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, AMT ಮತ್ತು CNG ಆಯ್ಕೆ: ಹೊಸ ಬಲೆನೋ ಐದು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ, ಡೆಲ್ಟಾ, ಜೀಟಾ, ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾ (O). ಬೇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 5.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ 7.00 ಲಕ್ಷ, AMT 7.50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು CNG 7.92 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಜೀಟಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ 8.00 ಲಕ್ಷ, AMT 8.50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು CNG 8.92 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾ (O) ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು AMTಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ 9.10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 9.99 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಹೊಸ Z-ಸೀರೀಸ್ 1.2 ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್, ಪವರ್ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ವಿವರ: ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಬಲೆನೋದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹಳೆಯ 1.2 ಲೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ K-ಸೀರಿಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲು ಹೊಸ 1.2 ಲೀಟರ್ ಮೂರು ಸಿಲಿಂಡರ್ Z-ಸೀರಿಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಜೈರ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 81bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 112Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ CNG ಆವೃತ್ತಿಯು 69bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 102Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು AMT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ, CNG ಆವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ ಸೇರಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೋಗೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಕೂಲ್ಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಕ್ಲಾರಿಯನ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್-ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನಲಾದ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.
ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಟೋನಮಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಲೇನ್-ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಬೀಮ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಲೆನೋ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಪಡೆದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಎರಡನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
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