ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿದೆ ‘ವಿಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತು’!; ಹೊಸ ಲೋಕ ನೋಡಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು!!
New Map of Antarctica: ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಈ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : January 18, 2026 at 8:15 AM IST
New Map of Antarctica: ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ದಪ್ಪ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹೂತುಹೋಗಿರುವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪರ್ವತಗಳು, ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸರಿಸುಮಾರು 14 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಸ್ವರೂಪವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಮಾನವ ವಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಲು ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾವನ್ನು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಿಮಾನದಿಂದ ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು.
ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊದಲು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ದಪ್ಪವನ್ನು ಅಳೆದರು ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಡೀ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಖಂಡದ ಕೆಳಗೆ ನೆಲದ ನಿಖರವಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ, ಸ್ಪಷ್ಟ ನಕ್ಷೆಯು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನು?: ಇದು 2 ರಿಂದ 30 ಕಿಮೀ ಆಳದವರೆಗಿನ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರದಿದ್ದಾಗ ಹರಿಯುವ ನೂರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ನದಿಗಳ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಷೆಯು ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹಠಾತ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ ಚಲನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ?: ಈ ನಕ್ಷೆಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಭೂಮಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರಗುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
"ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಆಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಆಕಾರವು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಹರಿವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಘರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ಸಾಗರದ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಮನದಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಪ - ಹಿಮಪಾತದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಗುರುತು ಹಾಕದ 30,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 165 ಅಡಿ (50 ಮೀಟರ್) ಎತ್ತರದ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಉಬ್ಬುಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಯುರೋಪ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಗುಪ್ತ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಪರೀತಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಹದ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಸುಮಾರು ಶೇ 70ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸರಾಸರಿ ದಪ್ಪವು ಸುಮಾರು 1.3 ಮೈಲಿಗಳು (2.1 ಕಿಮೀ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗರಿಷ್ಠ ದಪ್ಪವು ಸುಮಾರು 3 ಮೈಲುಗಳು (4.8 ಕಿಮೀ) ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿಲ್ಲ. ಖಂಡವು 34 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಹಿಮಾವೃತ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಉಪ - ಹಿಮೀಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಒಮ್ಮೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಖಂಡ-ಗಾತ್ರದ ಫಲಕಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಚಲನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಮ್ಮ ತಂತ್ರವು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಈ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದರು.
