ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರು: ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
Mahindra XUV 7XO Demand: ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಜನ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಂತೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : January 31, 2026 at 1:41 PM IST
Mahindra XUV 7XO Demand: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ XUV 700ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ SUV ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ, ನವೀಕರಿಸಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುವ XUV 7XO ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೇ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ಅನ್ನು ರೂ. 13.66 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 24.11 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ 40,000 ಗ್ರಾಹಕರ ವಿತರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUV ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. XEV 9S ಮತ್ತು XUV 7XO SUV ಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಜನವರಿ 14ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 93,689 ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವಾಹನಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ರೂ. 20,500 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ) ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಬಲವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ XUV 7XO ವಿತರಣೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ SUVಯ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವಾದ AX ಟ್ರಿಮ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ರೂಪಾಂತರದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ XUV 7XO AX ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಬೃಹತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ SUV ಲುಕ್, ಬಲಿಷ್ಠ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿದಾರರು ಬೇಸ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO ನ AX3 ಮತ್ತು AX5 ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, AX3 ಮತ್ತು AX5 ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 5 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬೇಸ್ AX ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಕಾಯುವಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಿಂದಾಗಿ AX3 ಮತ್ತು AX5 ರೂಪಾಂತರಗಳು ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 7XO SUV ಬೆಲೆ ರೂ. 13.66 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ SUV ಯನ್ನು ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಬಲವಾದ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಕಾರು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 200 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಹಾಗೂ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ 2.2-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯುನಿಟ್ 185 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 450 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: AI ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್