ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟ ಮಹೀಂದ್ರ! ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ ಟೀಸರ್​ ನೋಡಿ

Mahindra Thar Roxx Teaser: ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ನ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

THAR ROXX TEASER OUT MAHINDRA THAR ROXX PRICE MAHINDRA THAR ROXX LAUNCHING DATE MAHINDRA THAR ROXX FEATURES
ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ ಟೀಸರ್​ ಔಟ್​ (Photo Credit: Mahindra Instagram)
Published : January 22, 2026 at 8:19 AM IST

Mahindra Thar Roxx Teaser: ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ 2026ರ ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ XUV 7XO ಮತ್ತು XUV 3XO EV ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಹೌದು, ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ನ ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕಂಪನಿ ಏನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಆಟೋ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳೆದ್ದಿವೆ.

'ಆಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಎಡಿಷನ್​: Scorpio-N ಮತ್ತು XUV700ನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ನೋಡಿದಂತೆ, ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ 'ಆಲ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಅಥವಾ ಎಬೊನಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಪೇಂಟ್, ಕ್ರೋಮ್‌ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​-ಔಟ್​ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್‌ಗಳು ಬರಬಹುದು.

ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಮತ್ತು 'ಅರ್ಥ್ ಎಡಿಷನ್' ಆಪ್ಶನ್​: ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, SUVಯ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅದೇ ಥೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಬ್ಲಾಕ್​ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್​ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಥಾರ್‌ನ 'ಅರ್ಥ್​ ಎಡಿಷನ್'ನಂತಿರಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಮೈಕ್ರೋ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್?: ಮೂರನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಟೀಸರ್ 2026ಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್, ನವೀಕರಿಸಿದ ಸೀಟ್​ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ನ ದೃಶ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಹುದು: ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮಹೀಂದ್ರ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ SUV 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 2.2-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅದರ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 4x4 ರೂಪಾಂತರದ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ.

ರಗಡ ಲುಕ್​: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟೀಸರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಕಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಹೈಲೈಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಗಡ ಲುಕ್​ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೌಂದರ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳು ₹12.39 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರಿಂದ ₹22.25 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ದೃಢವಾದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ, ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಬಯಸುವ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ?: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ನ ಈ ಹೊಸ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಸ್‌ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಥೀಮ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಮಾದರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು, ರೂಪಾಂತರದ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

