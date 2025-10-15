ETV Bharat / technology

ಸೂಪರ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಸೇಫ್ಟಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು!

Lexus LM 350h Launched: ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ "ಲೆಕ್ಸಸ್ LM 350h" ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ?

ಲೆಕ್ಸಸ್ LM 350h (Photo Credit- Lexus India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Lexus LM 350h Launched: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಲೆಕ್ಸಸ್ ತನ್ನ MPV "ಲೆಕ್ಸಸ್ LM" ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಜೊತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನು ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ MPV ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 2.15 ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ. 2.69 ಕೋಟಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಮಾದರಿಯ ಡೆಲಿವರಿ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಲೆಕ್ಸಸ್ LM 350h ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ?: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ MPV ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಕೆಲವು ಚಿಂತನಶೀಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಚಾಲಿತ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಿಂಭಾಗದ ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್​ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ 4-ಸೀಟರ್​ ರೂಪಾಂತರವು ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಆಟೋ-ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ರಿಯರ್‌ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ (IRVM) ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೇ ಸಹ ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಲೆಕ್ಸಸ್ LM 350h ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ E20 ಇಂಧನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಲೆಕ್ಸಸ್ LM 350h 2.5-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 190 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 240 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಸಸ್ LM 350h ಫೀಚರ್ಸ್​: ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ "ಲೆಕ್ಸಸ್ LM 350h"ನ ಉಳಿದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು 14-ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 12.28-ಇಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 23-ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆವಿನ್ಸನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಲಂಬಾರ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​ನಿಂದ ಪವರ್ಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು 4-ಜೋನ್​ ಆಟೋ AC ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ 7-ಸೀಟರ್​ VIP ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 2.15 ಕೋಟಿ ರೂ., ಆದರೆ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ 4-ಸೀಟರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ರಿಮ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 2.69 ಕೋಟಿ. ಲೆಕ್ಸಸ್ LM ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ವೆಲ್‌ಫೈರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

