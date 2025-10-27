ETV Bharat / technology

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್​: ಬೆಲೆ, ಮತ್ತಿತರ ವಿವರ

Kawasaki New Bike: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಕವಾಸಕಿ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಕವಾಸಕಿ KLE500' ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

NEW KAWASAKI KLE500
ಕವಾಸಕಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ (Photo Credit: Kawasaki India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2025 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Kawasaki New Bike: 18 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಕವಾಸಕಿ KLE ಹೆಸರನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದೆ. 2026 ಕವಾಸಕಿ KLE 500 ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ತೂಕದ ಸಾಹಸ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ನಿಂಜಾ 500ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಯಸುವ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಕವಾಸಕಿ KLE 500 ಡಿಸೈನ್​: KLE 500 ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಾಹಸ ಬೈಕ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೈಕ್ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. 21 ಇಂಚಿನ ಫ್ರಂಟ್​ ಮತ್ತು 17 ಇಂಚಿನ ರಿಯರ್​ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈಟ್​ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಂಡ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್​ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳು ಸವಾರನಿಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು SE ಎಂಬೆರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. SE ರೂಪಾಂತರವು ಬಿಗ್​ ವಿಂಡ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್, ದಪ್ಪ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಎಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳು, LED ಇಂಡಿಕೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

2026 ಕವಾಸಕಿ KLE 500 (Photo Credit: Kawasaki India)

ಹೊಸ ಕವಾಸಕಿ KLE 500 ಎಂಜಿನ್: ಈ ಬೈಕ್ ನಿಂಜಾ 500 ನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ 451 ಸಿಸಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್​ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕವಾಸಕಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಈ ಎಂಜಿನ್ ನಿಂಜಾ 500 ನಲ್ಲಿ 45.4PS ಮತ್ತು 42.6Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

KLEನಲ್ಲಿರುವ ಗೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ವೆಂಚರಿ ಸವಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್​ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಲೋ ಎಂಡ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

2026 ಕವಾಸಕಿ KLE 500 (Photo Credit: Kawasaki India)

ಹೊಸ ಕವಾಸಕಿ KLE 500 ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್: KLE 500 ಉಕ್ಕಿನ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್​ ಮೆಂಬರ್​ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 43mm ಇನ್ವರ್​ಟ್ಡ್​ ಫೋರ್ಕ್ (210mm ವೀಲ್​ ಟ್ರಾವೆಲ್​) ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ (200mm ಪ್ರಯಾಣ) ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಲಾಂಗ್​ ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ 300mm ಫ್ರಂಟ್​ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು 240mm ರಿಯರ್​ ಡಿಸ್ಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ABSನಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ 860mm ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಫ್‌ರೋಡ್ ಸವಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಕವಾಸಕಿ KLE 500 ಫೀಚರ್ಸ್​: ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರವು LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್​ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. SE ರೂಪಾಂತರವು 4.3-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, LED ಲೈಟಿಂಗ್, ನಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

2026 ಕವಾಸಕಿ KLE 500 (Photo Credit: Kawasaki India)

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ?: ಹೊಸ ಕವಾಸಕಿ KLE 500 ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ USD 6,599 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 5.79 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು SE ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ USD 7,499 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 6.67 ಲಕ್ಷ).

ಜಾಗತಿಕ ಡಿಲಿವೆರಿ ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. KLE 500, ಹೋಂಡಾ NX500, ಬೆನೆಲ್ಲಿ TRK 502, ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 450, KTM 390 ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ BMW F 450 GS ನಂತಹ ಅಡ್ವಂಚರ್​ ಬೈಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ 'VF6', 'VF7' ಡೆಲಿವರಿ ಶುರು!: ಇವುಗಳ ರೇಂಜ್​ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

