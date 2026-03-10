ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್, ಫುಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ
New Hyundai Verna: ಹೊಸ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್, ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರಿಲ್, ಬಾಸ್ ಮೋಡ್, 7 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2026ರ ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ.
Published : March 10, 2026 at 1:26 PM IST
New Hyundai Verna 2026: 2026ರ ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೆಡಾನ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ.10.98 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ.18.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಇದೆ.
ಇದು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ, ವಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ವರ್ಟಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವೆರ್ನಾ ರೂಪಾಂತರದ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಸ ವೆನ್ಯೂಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು HX2, HX4, HX6, HX6+, HX8, HX10 ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲಕ 2026ರ ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ ಬೆಲೆಗಳು:
|ವೇರಿಯಂಟ್
|ಪೆಟ್ರೋಲ್ MT
|ಪೆಟ್ರೋಲ್ CVT
|ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ MT
|ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ DCT
|HX2
|ರೂ. 10.98 లక్షలు
|-
|-
|-
|HX4
|ರೂ. 12.25 ಲಕ್ಷ
|-
|-
|-
|HX6
|ರೂ. 13.19 ಲಕ್ಷ
|ರೂ. 14.40 ಲಕ್ಷ
|-
|-
|HX6+
|ರೂ. 13.81 ಲಕ್ಷ
|ರೂ.. 15.02 ಲಕ್ಷ
|-
|-
|HX8
|ರೂ. 14.88 ಲಕ್ಷ
|ರೂ. 16.09 ಲಕ್ಷ
|ರೂ. 16.28 ಲಕ್ಷ
|ರೂ. 17.62 ಲಕ್ಷ
|HX10
|-
|ರೂ. 17.15 ಲಕ್ಷ
|-
|ರೂ. 18.25 ಲಕ್ಷ
2026 ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆರ್ನಾ ಹೊಸ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರಿಲ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ ಬಂಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹುಂಡೈ ಎರಡು ಹೊಸ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿದೆ: ಅವುಗಳು ಕ್ಲಾಸಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನ್ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿವೆ.
ಆದರೆ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದರೆ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೀಟಿಗೆ ಬಾಸ್ ಮೋಡ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೋಂಡಾ, ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್, ಸ್ಕೋಡಾದಂತಹ ಅದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದರ ಚಾಲಕನ ಸೀಟು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೀಟು ಈಗ ಪವರ್ಡ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ 'H' ಲೋಗೋದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶವನ್ನು ಅಯೋನಿಕ್ 5 ಮತ್ತು ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 10.25 ಇಂಚು ಅಳತೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ 12.3-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಈ "ವೆರ್ನಾ"ದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಸೆಡಾನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಸ ಎನ್ವಿಡಾ-ಆಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ (E&E) ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸದೇ ಇರುವುದು.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೆರ್ನಾ ಟಾಪ್ ಟ್ರಿಮ್ ಈಗ 7 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (Another Segment First). ಆದರೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೇವಲ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ 360-ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ ಈ ಹೊಸ 2026 ಹುಂಡೈ ವೆರ್ನಾದ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದೇ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1.5-ಲೀಟರ್ MPi ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ (NA) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 6,300 rpm ನಲ್ಲಿ 113.18 bhp ಮತ್ತು 4,500 rpm ನಲ್ಲಿ 143.8 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, 6-ಸ್ಪೀಡ್ iVT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದರ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ GDi (ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಎಂಜಿನ್ 5,500 rpm ನಲ್ಲಿ 157.57 bhp ಮತ್ತು 1,500-3,500 rpm ನಲ್ಲಿ 253 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, 6-ಸ್ಪೀಡ್ iVT, 7-ಸ್ಪೀಡ್ DCT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
