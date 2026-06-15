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ಫಸ್ಟ್​ ಟೈಂ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಹುಂಡೈ ಐ20' ಕಾರು ಬ್ರೆಜಿಲ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

New Gen Hyundai i20 Launched: ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಹುಂಡೈ i20 ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.

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ಹುಂಡೈ ಐ20 (Photo Credit: hyundai)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 8:46 AM IST

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New Gen Hyundai i20 Launched: ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ i20 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದ K3 ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಜಾ ವಿನ್ಯಾಸ, ಐಷಾರಾಮಿ ಒಳಾಂಗಣ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ADAS ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು BRL 99,990 (ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹18.77 ಲಕ್ಷ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, HB20 ಮತ್ತು ಕ್ರೆಟಾ ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇದನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್​ ಡಿಸೈನ್​, ಲುಕ್​: ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಹುಂಡೈ i20 ಶಾರ್ಪ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರು 4,130 ಮಿ.ಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 1,780 ಮಿಮೀ ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2,580 ಮಿಮೀ ವೀಲ್‌ಬೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗವು ಆಕರ್ಷಕ H-ಶೈಲಿಯ LED DRLಗಳು, ಅಗಲವಾದ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಆಯತಾಕಾರದ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಾರ್ಪ್​ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೈಡ್​ನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ 17-ಇಂಚಿನ ಡೈಮಂಡ್-ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೊಗಸಾದ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಈ ಕಾರಿನ ಲುಕ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಲಗ್ಶುರಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್​: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಾಗಿ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಎರಡು ಬಿಗ್​ 12.3-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್​ಬಿಲ್ಟ್​ 5G ಚಿಪ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹುಂಡೈ ಕಾರಿಗೆ OTA (ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್) ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈನ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಕ್ವಾಡ್-ಡಾಟ್' ಲೋಗೋ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್‌ಗಳು, ಬ್ಲೂಲಿಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವಾಹನ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಉದಾರವಾದ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ (346 ಲೀಟರ್) ನೀಡುತ್ತದೆ.

ADAS ಸೇಫ್ಟಿ: ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹುಂಡೈ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾರು 'ಹುಂಡೈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸೆನ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಮಗ್ರ ADAS ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಲೇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಾಲಕನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರು ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ K3 ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಹೊಸ i20 ರ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಂತರವು 1.0-ಲೀಟರ್ TGDI ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥ್ರೀ-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್​-ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 115 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ ಮತ್ತು 172 Nm ನ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ 'ಲಿಮಿಟೆಡ್' ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕಾರು 184 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 11.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಆರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಲೆ 'ಕಂಫರ್ಟ್' ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ₹18.77 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ 'ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್' ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ₹26.29 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 3 ಮಿಡ್​ - ಸೈಜ್​ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳು ಲಗ್ಗೆಗೆ ಸಜ್ಜು!

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