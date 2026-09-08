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ಮುಟ್ಟದೇ ಮೀನಿನ ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆಪ್​! ಇದು ಮತ್ಸ್ಯಮೆಟ್ರಿ ಕಮಾಲ್​!!

CMFRI MatsyaMetri Fish: ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟದೇ ಮೀನಿನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಪ್​ವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವರೀತಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಮುಟ್ಟದೇ ಮೀನಿನ ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 8:29 AM IST

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CMFRI MatsyaMetri Fish: ಮೀನಿನ ಡೈಮೆನ್ಶನ್ಸ್ ಅಳೆಯುವುದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅದರತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಬಹುದು. ಐಸಿಎಆರ್-ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆರೈನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮೀನನ್ನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡದೆ ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲವನ್ನು ಅಳೆಯಬಲ್ಲ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಪ್ ಹೆಸರು ಮತ್ಸ್ಯಮೆಟ್ರಿ: ಈ ಆಪ್ ಹೆಸರು ಮತ್ಸ್ಯಮೆಟ್ರಿ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮೀನಿನ ಇಮೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಟೀಮ್ಸ್‌ಗೆ ಫಿಶ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್: ಸದ್ಯ ಇಂತಹ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಅಳೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೈಮ್-ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯಮೆಟ್ರಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಹಲವಾರು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಲ್ಲದು.

ಲೆಂಥ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೇಟಾ ತಯಾರಿ: ಆಪ್ ಲೆಂಥ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್‌ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ಸೈಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಫಿಶರೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಲೆಂಥ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸೆಸ್‌ಮೆಂಟ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್: ಆಪ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್‌ಗಾಗಿ ಸಿಎಸ್‌ವಿ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಎಂಎಫ್‌ಆರ್‌ಐ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಎಆರ್-ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಲೋ ಡಾ ಎಲ್ಧೋ ವರ್ಗೀಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಫಿಶರೀಸ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಈ ಆಪ್​ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಪ್ ಬಳಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್: ಆಪ್ ಬಳಸುವುದು ಸಹ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯೂಸರ್ ಮೊದಲು ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್‌ತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮೀನನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಗೈಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದು ಇಮೇಜ್‌ನಿಂದ ಮೀನಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲವನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎಆರ್‌ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ: ಸಿಎಂಎಫ್‌ಆರ್‌ಐ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾ ಗ್ರಿನ್ಸನ್ ಅವರು, ಜಾರ್ಜ್ ಆಪ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಡೇಟಾಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವೇ ಟೀಮ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್‌ನ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಶರೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸೆಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಲೆಂಥ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೇಟಾ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಆರ್-ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಲೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಐಸಿಎಆರ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.

ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ: ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಫಿಶ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ವರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೀನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

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CMFRI MATSYAMETRI FISH

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