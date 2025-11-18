ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ‘BMW i5 LWB’: ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Bmw I5 Lwb Launch Timeline: BMW ಇಂಡಿಯಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಲಾಂಗ್-ವೀಲ್ಬೇಸ್ BMW i5 ಸೆಡಾನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.
Published : November 18, 2025 at 2:00 PM IST
Bmw I5 Lwb Launch Timeline: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ BMW ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋರ್ಟ್ಪೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಪೋಲಿಯೊಗೆ ಹೊಸ ಲಾಂಗ್-ವೀಲ್ಬೇಸ್ BMW i5 ಸೆಡಾನ್ ಸೇರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಆಟೋಕಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯಂತೆ, ಈ ಕಾರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ BMWನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಡಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು "BMW 530Li" ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ "i5 M60" ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. i5 LWB (ಲಾಂಗ್ ವೀಲ್ಬೇಸ್) ಕಂಪನಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಡೀಸೆಲ್ 5 ಸೀರಿಸ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು BMW ದೇಶದ ಒರಟು ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುಗಳುಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಕಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್-ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಕೊಂಚ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ (its cushy ride setup), ಲೋ-ಓವರ್ಆಲ್ ಹೈಟ್ ಜೊತೆ ಅಸಮ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾರಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ "BMW i5 LWB" ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ eDrive40L ರೂಪಾಂತರವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ರಿಯರ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ಸೆಟಪ್, 335 bhp ಮತ್ತು 430 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾರು 97kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 713 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ CLTC-ರೇಟೆಡ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಗವರ್ಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಮತೋಲಿತ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲು BMW ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
