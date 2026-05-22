ಸ್ಟೈಲ್, ಪವರ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ - ಕ್ಲಚ್!: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸರ್ N160 ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆ!!
Bajaj Pulsar N160 Variant Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪಲ್ಸರ್ N160 ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ USD ಫೋರ್ಕ್ಸ್, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ - ಕ್ಲಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
Published : May 22, 2026 at 7:55 AM IST
Bajaj Pulsar N160 Variant Launched: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ಕೇಕ್ಗಳಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಲ್ಸರ್ N160 ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಪಾಂತರ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1.22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ರೇಸಿಂಗ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ N160 ನಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ - ಡೌನ್ (USD) ಮುಂಭಾಗದ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು. ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬೈಕ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೇಸಿಂಗ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ ಸಡನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೈಕ್ ಶೇಕ್ ಆಗದೇ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜೊತೆ ರೋಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯುವ ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಜಾಜ್ ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ತುಂಬಾ ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಯರ್ ವೀಲ್ ಲಾಕ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ವೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಡ್ಯುಯಲ್ - ಚಾನೆಲ್ ABSನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ LCD ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ - ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಾಗಿ USB ಟೈಪ್-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ಸೋಲ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸವಾರಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರತೆಗಾಗಿ ಬೈಕ್ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ - ಪೀಸ್ ಸೀಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ 164.82cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಆಯಿಲ್ - ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಯೂನಿಟ್ 15.7 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 14.65 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ಲ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈಟ್, ರೇಸಿಂಗ್ ರೆಡ್, ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು TVS ಅಪಾಚೆ RTR 160, ಯಮಹಾ FZ, ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 160 4V ಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಪಲ್ಸರ್ N160 ಜೊತೆಗೆ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಹೊಸ 349cc ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ಈಗ 18% GST ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1,80,092 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 40.6 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 33.2 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ 349cc ಎಂಜಿನ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಥ್ರಿಲ್ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
