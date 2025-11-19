ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್​ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆಸಸ್​!: ಇದು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾ?

Asus Proart P16 Launched India: ಆಸಸ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಆಸಸ್ ಪ್ರೊಆರ್ಟ್ ಪಿ16 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ASUS PROART P16 PRICE ASUS PROART P16 SPECIFICATIONS ASUS PROART P16 PRICE IN INDIA ASUS PROART P16
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್​ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆಸಸ್ (Photo Credit- ASUS India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 19, 2025 at 2:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asus Proart P16 Launched In India: ತೈವಾನೀಸ್ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಸಸ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ "ಆಸಸ್ ಪ್ರೊಆರ್ಟ್ ಪಿ16" ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ AMD ರೈಜೆನ್ AI 9 HX 370 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು Nvidia GeForce RTX 5090 GPU ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 64GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಫುಲ್​-HD ವೆಬ್‌ಕ್ಯಾಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 16-ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಸಸ್ ಪ್ರೊಆರ್ಟ್ ಪಿ16 ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನ ಮೂಲ GPU ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 3,59,990 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಕಂಪನಿಯು ಈ "ಆಸಸ್ ಪ್ರೊಆರ್ಟ್ ಪಿ16" ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಅದು ಸಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​..

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಆಸಸ್-ವಿಶೇಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಈ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ 16-ಇಂಚಿನ 4K (3,840x2,400 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) 120Hz OLED ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು 16:10 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ, 0.2ms ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 1,600 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 88 ರಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 100% DCI-P3 ಬಣ್ಣದ ಗ್ಯಾಮಟ್, HDR ಟ್ರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 1000 ಗಾಗಿ VESA ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್​ ಮತ್ತು TÜV ರೈನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಹೊಸ "ಆಸಸ್ ಪ್ರೊಆರ್ಟ್ 16" ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ AMD ರೈಜೆನ್ AI 9 HX 370 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 64GB ವರೆಗೆ LPDDR5x RAM ಮತ್ತು 2TB ವರೆಗೆ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಾಲಿ SSD ಸ್ಲಾಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು 24GB GDDR7 VRAM ಜೊತೆಗೆ Nvidia GeForce RTX 5090 GPU ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಸಾಧನವು ವಿಂಡೋಸ್ ಹಲೋ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಒದಗಿಸಲು IR ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ-HD ಆಸಸ್ ಐಸೆನ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಕ್ಯಾಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ 240W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 90Wh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಹೋಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆಸಸ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಒಂದು USB 4.0 ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು USB 3.2 Gen 2 ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್, ಎರಡು USB 3.2 Gen 2 ಟೈಪ್-ಎ ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು, ಒಂದು HDMI 2.1 ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು 3.5mm ಕಾಂಬೊ ಆಡಿಯೊ ಜ್ಯಾಕ್, ಒಂದು DC-ಇನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು SD ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ 7.0 ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಿಟ್ ಚಿಕ್ಲೆಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಪಿಲಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಯಾಮಗಳು: ಇದು ಸುಮಾರು 1.95 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 354.9x246.9x18.3mm ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಓದಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು TRAI ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ, 60 ದಿನಗಳ ಗಡುವು!

TAGGED:

ASUS PROART P16 PRICE
ASUS PROART P16 SPECIFICATIONS
ASUS PROART P16 PRICE IN INDIA
ASUS PROART P16
ASUS PROART P16 LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹದಿನೈದು ದಿನದವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡೆಸೋಂಪು ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ: ವೈದ್ಯರ ಮಾತು

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು TRAI ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ, 60 ದಿನಗಳ ಗಡುವು!

20 ರೂಗೆ 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ: 10 ನಿಮಿಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.