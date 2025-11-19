ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆಸಸ್!: ಇದು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಗೊತ್ತಾ?
Asus Proart P16 Launched India: ಆಸಸ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಸಸ್ ಪ್ರೊಆರ್ಟ್ ಪಿ16 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 19, 2025 at 2:46 PM IST
Asus Proart P16 Launched In India: ತೈವಾನೀಸ್ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಸಸ್ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ "ಆಸಸ್ ಪ್ರೊಆರ್ಟ್ ಪಿ16" ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ AMD ರೈಜೆನ್ AI 9 HX 370 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು Nvidia GeForce RTX 5090 GPU ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 64GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಫುಲ್-HD ವೆಬ್ಕ್ಯಾಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ 16-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಸಸ್ ಪ್ರೊಆರ್ಟ್ ಪಿ16 ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಮೂಲ GPU ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 3,59,990 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಕಂಪನಿಯು ಈ "ಆಸಸ್ ಪ್ರೊಆರ್ಟ್ ಪಿ16" ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಅದು ಸಹ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್..
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಆಸಸ್-ವಿಶೇಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ 16-ಇಂಚಿನ 4K (3,840x2,400 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) 120Hz OLED ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು 16:10 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ, 0.2ms ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 1,600 nits ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 88 ರಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 100% DCI-P3 ಬಣ್ಣದ ಗ್ಯಾಮಟ್, HDR ಟ್ರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 1000 ಗಾಗಿ VESA ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು TÜV ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಹೊಸ "ಆಸಸ್ ಪ್ರೊಆರ್ಟ್ 16" ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ AMD ರೈಜೆನ್ AI 9 HX 370 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 64GB ವರೆಗೆ LPDDR5x RAM ಮತ್ತು 2TB ವರೆಗೆ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಖಾಲಿ SSD ಸ್ಲಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು 24GB GDDR7 VRAM ಜೊತೆಗೆ Nvidia GeForce RTX 5090 GPU ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸಾಧನವು ವಿಂಡೋಸ್ ಹಲೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒದಗಿಸಲು IR ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ-HD ಆಸಸ್ ಐಸೆನ್ಸ್ ವೆಬ್ಕ್ಯಾಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ 240W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 90Wh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಹೋಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4 ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆಸಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದು USB 4.0 ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು USB 3.2 Gen 2 ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್, ಎರಡು USB 3.2 Gen 2 ಟೈಪ್-ಎ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಒಂದು HDMI 2.1 ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದು 3.5mm ಕಾಂಬೊ ಆಡಿಯೊ ಜ್ಯಾಕ್, ಒಂದು DC-ಇನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು SD ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 7.0 ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಲಿಟ್ ಚಿಕ್ಲೆಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಕೋಪಿಲಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಯಾಮಗಳು: ಇದು ಸುಮಾರು 1.95 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 354.9x246.9x18.3mm ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
