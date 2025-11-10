ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಆ್ಯಪ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ: ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್
New Aadhaar App: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಆಧಾರ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೌಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 10, 2025 at 3:24 PM IST
New Aadhaar App: ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಕಾಗದರಹಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
mAadhaar ಎಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ UIDAI ನಿಂದ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ. mAadhaar ನಂತೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್, PVC ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು, ಇ-ಮೇಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಐಡಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ.
ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು?
- ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
- ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ನಂತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ, ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನೀವು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ: ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
