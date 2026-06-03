ಮೆಟಾ ಹೊಸ ನಿಯಮ; ಇನ್ಮುಂದೆ ಟೀನೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಬಲು ಸುರಕ್ಷಿತ: ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
New 13+ Content: ಹದಿಹರೆಯದವರ ಖಾತೆಗಳಿಗಾಗಿ 13+ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೆಂಜರ್ನಾದ್ಯಂತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳಿದೆ.
Published : June 3, 2026 at 12:43 PM IST
New 13+ Content: 13 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಮೆಟಾದ ಖಾತೆಗಳು ಈಗ Instagram, Facebook ಮತ್ತು Messenger ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಫೀಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷಯವು ಮರುಕಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮೆಟಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಹದಿಹರೆಯದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹದಿಹರೆಯದ ಆಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಲಿಸ್ (ಹಿಂದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ಫೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು) ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳಿದೆ.
"ಡೀಫಾಲ್ಟ್ 13+ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹದಿಹರೆಯದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ನೀಡುವ ಹದಿಹರೆಯದ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 68 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹದಿಹರೆಯದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವಿಷಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 13+ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬದಲು, ಇತರ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಟಾ ವಿಸ್ಲ್ಬ್ಲೋವರ್ ಆರ್ಟುರೊ ಬೆಜಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೈಬರ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಮೆಟಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹದಿಹರೆಯದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಜಾಹೀರಾತಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹದಿಹರೆಯದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು PG-13 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿತು. ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ (MPAA) ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಔಪಚಾರಿಕ ಕದನ-ಮತ್ತು-ನಿರಾಕರಣೆ ಸೂಚನೆಯ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಮತ್ತು MPAA ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು. ಮೆಟಾ PG-13 ರೇಟಿಂಗ್ ಬಳಸುವುದು ಸುಳ್ಳು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಹದಿಹರೆಯದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿಸ್ತೃತ ಪೋಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪರಿಕರಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಪತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
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