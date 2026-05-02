ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು ಸೈರನ್​ ಸದ್ದು, ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ ಎಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

NDMA Alert On Your Phone: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಪತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸೈರನ್‌ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 2, 2026 at 12:12 PM IST

ಮೇ 2 ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಆಧಾರಿತ ವಿಪತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಪತ್ತು ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NDMA) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು SACHET (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪೋರ್ಟಲ್) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸೈರನ್​ಗೂ ಮುನ್ನಾ SMS ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. NDMA ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶವು ಮೇ 2, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಮಾರಾಟ ಪ್ರಸಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ'ಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NDMA) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: DoT ಮತ್ತು NDMA ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ಅಲರ್ಟ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (CAP) ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಒಕ್ಕೂಟವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ 36 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ವಿಪತ್ತು-ಸಂಬಂಧಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ SMS ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಸೈರನ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಪತ್ತು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ ಪ್ರಸಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

