ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : December 13, 2025 at 7:21 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್: ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಖಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೋವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ (NCPOR) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಪಪ್ ಲಗೂನ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ 7000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲವು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಪಿಒಆರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಹೇಶ್ ಬದ್ನಾಲ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲವು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಿಂದ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 7000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸೌರ ಕಿರಣ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲ: "ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲವು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲವು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಸರೋವರದ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲ ಕಂಡುಬಂದ ಸರೋವರವನ್ನು ಪಪ್ ಲಗೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಲಾರ್ಸೆಮನ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲವು 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಬದ್ನಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಂತರ, ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲವು ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದು 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲವು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕರಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬದ್ನಾಲ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಇಂಗಾಲದಿಂದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಕರಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ: ಭಾರತವು, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ವಿಶ್ವದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ 180 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಏರುತ್ತದೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಗುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕರಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ 50 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟವು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕಿರುವ ಬೆದರಿಕೆ ಏನು? ಭಾರತವು 7,700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 200 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ 50-60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಏರಿದರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಖಚಿತ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಕರಾವಳಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಪುದುಚೇರಿ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯು, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು 11,098.81 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಸಾಗರದ ಮಹತ್ವ: ಮಹೇಶ್ ಬದ್ನಾಲ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಆಮ್ಲಜನಕವು ಮರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸಾಗರದಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಖಂಡವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಗರವು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಗರವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬದ್ನಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭೂಮಿಯು ಶೇಕಡಾ 71 ರಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 29 ರಷ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಕಳೆದ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಖನಿಜಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಖನಿಜಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಖನಿಜಗಳ ಮುಂದಿನ ಮೂಲ ಸಾಗರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೋವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮಿಷನ್: ಭಾರತವು 1981 ರಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 44 ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 45 ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ" ಎಂದು ಬದ್ನಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
2025 ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚಿಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಬೋರಿಕ್ ಫಾಂಟ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ನಿಯೋಗ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ (LOI) ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ನಾವು ಚಿಲಿಯನ್ನು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಂಟ್ನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಭಾರತೀಯ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಿಷನ್ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಸಂಶೋಧನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. 1981 ರಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾಗೆ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ನೆಲೆಯನ್ನು 1983 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ನೆಲೆಯನ್ನು 1989 ರಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ನೆಲೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ನೆಲೆಯಾದ ಭಾರತಿಯನ್ನು 2012 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ವಾತಾವರಣ, ಜೈವಿಕ, ಭೂಮಿ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾಗೆ 40 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
