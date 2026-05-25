ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬಂಡೆಗಳು: ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು!

Nasa Perseverance Rover: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಗಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ರಾಶಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾಸಾದ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

MASTCAM Z CAMERA NASA NASA 1976 VIKING MISSION MARS ROCK STACK
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬಂಡೆಗಳು (Image Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 25, 2026 at 1:36 PM IST

Nasa Perseverance Rover: ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ತನ್ನ "ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್" ಮೂಲಕ ನಿಗೂಢ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಂಗಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಬಂಡೆಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೇ 13, 2026 ರಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ರೋವರ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಳಿದು 1,859 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿವೆ. ಇದನ್ನು ರೋವರ್‌ನ ಮಾಸ್ಟ್‌ಕ್ಯಾಮ್-ಝಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ರೋವರ್‌ನ "ಕುತ್ತಿಗೆ"ಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವೈಡ್​-ಆ್ಯಂಗಲ್​ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ.

ರೋವರ್‌ನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಬಂಡೆಗಳ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಆಕಾರ. ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಟ್ರಕಿಂಗ್​ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೈರ್ನ್‌ಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾನವರು ಇನ್ನೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲ.

ಮಂಗಳದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾರಣವೇ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಗೂಢತೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಶಿಲಾ ರಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಗಾಳಿ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಿನ ಬಲದಿಂದ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಅದು ಒಡೆದು ಈಗ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾಸಾದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ರೋವರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಳಿಯು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾಲಕವಾಗಿದೆ. ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸವೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಅಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಕಾರಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ: ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಶಿಲಾ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಲಾ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ಅಮೃತಶಿಲೆಯಂತಹ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಂಡೆಗಳು, ಸಮಾನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಡೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗಲೂ ಅವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವು.

ಆದರೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದ ಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬಂಡೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಅವಲೋಕನಗಳು ಊಹಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆ 1976 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದು ನಾಸಾದ ವೈಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಒಂದು ಶಿಲಾ ರಚನೆಯು ಮಾನವ ಮುಖವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು ಮತ್ತು "ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ" ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.

ಇಂತಹ ಊಹಾತ್ಮಕ ವಿವರಣೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪುರಾವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಂಡೆಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಸರ ಇತಿಹಾಸದ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದವಾ? ಮತ್ತು ಜೀವದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಅದರ ಮೂಲಕ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

"ಪರ್ಸಿ" ಎಂಬ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗಿನಿಂದ ಜೆಜೆರೊ ಕುಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಜೀವನದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಇದು ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಪರ್ಸಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಆ ಗ್ರಹದೊಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

