ಚಂದ್ರನ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದ ಮಾದರಿ: ಡಿಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರ
Moon First Airport: ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ಗೇಟ್ವೇ ಚಂದ್ರನ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಂಡವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊಸ ಗಣಿತದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
Published : August 26, 2026 at 10:11 AM IST
Moon First Airport: ಇಂದು ನಾವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸಿ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ಬೆಂಝ್ ಕಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತೆ, ಇಂದು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಬೇಕು?: ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ ನಾಸಾದ ಗೇಟ್ವೇ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣವಲ್ಲ, ಇದು ಭೂಮಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಮಂಗಳದಂತಹ ಆಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ನೌಕೆಗಳ ಬಿಜಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಓರಿಯನ್ ಮಾನವ ಸಹಿತ ನೌಕೆಗಳು, ಚಂದ್ರನ ಇಳಿ ನೌಕೆಗಳು, ಸರಕು ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಪೋಲೋ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ನೌಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
ಈ ಹೊಸ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು?: ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಎ & ಎಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಾಸಾ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪರ್ಡ್ಯೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಡಾ. ಡಯೇನ್ ಡೇವಿಸ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ. ಅವರು 2026ರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಎ & ಎಂ ಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗೇಟ್ವೇಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಚಂದ್ರನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಭವಿಷ್ಯವು ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಕ್ಟಾ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ, ಡಿಕ್ಕಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗುರುತ್ವದ ಬಲೆ - ಕಾಣದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಂದರೇನು?: ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅನೇಕ ನೌಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಗೇಟ್ವೇ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ನೌಕೆಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಆ ಕಾಣದ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ನೇರ ಪ್ರಭಾವಲಯ ಕಕ್ಷೆ ಎಂದು ಹೆಸರು.
ಡಾ. ಡೇವಿಸ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ, ಉದ್ದವಾಗಿ ಎಳೆದ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರದ ಕಕ್ಷೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ಸಾಕು. ಈ ಕಕ್ಷೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಬಳಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಿತ ನೌಕೆಯ ಕಕ್ಷೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದು ಚಂದ್ರನ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ಕೇವಲ ಸಾವಿರ ಮೈಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಿಂದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೈಲಿ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ವೇ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವದ ನಿರಂತರ ಎಳೆದಾಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಸುವಿಕೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ, ಮೂರು - ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ನೌಕೆಗಳು ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಂದ್ರನ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯ - ತೇಲುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು?: ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂದರೆ ತೇಲುವಿಕೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆ ಮಾಡದೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಡೇವಿಸ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗೇಟ್ವೇ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ, ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಅಥವಾ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳವಿದೆ, ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೌಕೆಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲೂ, ಇಂಧನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೂ ಇಡುವ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಡೇವಿಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ ತಂಡದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಹೊಸ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಸಂಶೋಧಕರು ಸಾವಿರಾರು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಅನುಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಿಜವಾದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುವಿಕೆ, ಉರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಣ್ಣ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗೇಟ್ವೇ ಸುತ್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ.. ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೆ, ನೌಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರತೆ ಎಂದರೆ ಯೋಜಕರು ಪ್ರತಿ ನೌಕೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡೇವಿಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನಿಖರತೆಯಿಂದ ಸೇರುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು, ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನೆಗೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಭೂಮಿಯ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಹಾದಿ ಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಬದಲು, ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ಸೇರಲು ಅಥವಾ ಹೊರಡಲು ತಮ್ಮ ಸರದಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಗೇಟ್ವೇಯ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದ ಸಾಲು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಮುಂದೇನು?: ಡಾ. ಡೇವಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಚಾರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇದು ವರ್ಷಗಳ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ ವಿಭಾಗ. ಈಗ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅವರು ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಒಂದು ದಿನ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಸುವಿಕೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಕೊಡುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ, ಭೂಮಿಯ ಆಚೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಎಂದು ಡೇವಿಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ದಿನ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಖಂಡಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಡುವಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮುಂದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಳಿಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ದೈತ್ಯ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಅದು ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಯಬೇಕು, ಯಾರು ಚಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯು ಸಂಚಾರ ಹರಿವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಾಂತ ಗಣಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
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