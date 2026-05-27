ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಲೋಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ! ರೋಬೋಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಸ್​, ಹಾಪಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್​ ರಿವೀಲ್​!

Nasa Moon Mission: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ಗಳು, ಹಾಪಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾಸಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ರೋಬೋಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಸ್​, ಹಾಪಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್​ ರಿವಿಲ್​ (Photo Credit: NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 11:05 AM IST

Nasa Moon Mission: ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಹೊರಠಾಣೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್‌ಮನ್ ಅವರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು $20 ಬಿಲಿಯನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ರೋವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಮರಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರನ ನೆಲೆಯು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕಾಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಾಶ್ವತ ಹೊರಠಾಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾಸಾ ಘೋಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿತು. 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.

'ಮೂನ್ ಬೇಸ್-1' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್‌ನ 'ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಮಾರ್ಕ್-1 ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್' ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ನಾಸಾ ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು 'ಸ್ಟಿರಿಯೊ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫಾರ್ ಲೂನಾರ್ ಪ್ಲೂಮ್-ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್' ಮತ್ತು 'ಲೇಸರ್ ರೆಟ್ರೋರೆಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಅರೆ' ನಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ನ ಥ್ರಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ಮಿಷನ್ 'ಶ್ಯಾಕ್ಲೆಟನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಡ್ಜ್' ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಮತ್ತು 2028ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಮಾನವಸಹಿತ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್' ಮಿಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸಿದರು. 1972 ರಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ 17 ಮಿಷನ್ ನಂತರ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಜೀನ್ ಸೆರ್ನಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಸ್ಮಿತ್​ 1972 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು.

ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ 'ಮೂನ್ ಬೇಸ್-2' ಮಿಷನ್, ಆಸ್ಟ್ರೋಬೋಟಿಕ್‌ನ 'ಗ್ರಿಫಿನ್' ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಬಳಸಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ 1,100 ಪೌಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. 'ಮೂನ್ ಬೇಸ್-3' ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ನಿಗೂಢ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಚಂದ್ರನ ಸುಳಿಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ (Photo Credit: NASA)

ಈ ಮೂರು-ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. 2028ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೂನ್​ ರೋವರ್ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೂನ್ ಬೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ಹಂತವು 2029 ರಿಂದ 2032 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಶ್ವತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. 2032 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಮೂರನೇ ಹಂತವು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಿಯಮಿತ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಮಾನವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ನಾಸಾದ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳು!

ಮಿಷನ್​ಸ್ಪೇಸ್​ಕಾರ್ಫ್ಟ್​/ಪೇಲೋಡ್ಉದ್ದೇಶ
ಮೂನ್ ಬೇಸ್ I (ಫಾಲ್​ 2026)ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್‌ನ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಮಾರ್ಕ್ 1 ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನಾಸಾ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಿದೆ.2028ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶ್ಯಾಕ್ಲೆಟನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಡ್ಜ್‌ಗೆ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಪ್ಲುಮ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ರೆಟ್ರೊರೆಫ್ಲೆಕ್ಟರ್‌ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಿಸಲಿದೆ.
ಮೂನ್ ಬೇಸ್ II (2026)ಆಸ್ಟ್ರೋಬೋಟಿಕ್‌ನ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಲ್ಯಾಬ್‌ನ FLIP ರೋವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 1,100+ ಪೌಂಡ್‌ಗಳ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ.ಚಂದ್ರನ ಚಲನಶೀಲತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ವಾಹನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು.
ಮೂನ್ ಬೇಸ್ III (2026)ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್‌ನ ನೋವಾ-ಸಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನಾಸಾದ ಚಂದ್ರನ ವೆರ್ಟೆಕ್ಸ್​ ಮಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ESA ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸುಳಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

