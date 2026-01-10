ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ! ನಾಸಾದ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯೇನು?
Medical Emergency In ISS: ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ.
Medical Emergency In ISS: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಾಸಾ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯ ಹೆಸರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಸಾ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಡಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಇಳಿಯಲು ನಿಖರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
"ಏಜೆನ್ಸಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಜೆ.ಡಿ. ಪೋಲ್ಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೂ 11 ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ." - ಐಸಾಕ್ಮನ್, ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಜೆನಾ ಕಾರ್ಡ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ ಫಿಂಕೆ, ಜಪಾನಿನ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಕಿಮಿಯಾ ಯುಯಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಒಲೆಗ್ ಪ್ಲಾಟೋನೊವ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. "ಕ್ರೂ 11" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅವರು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಜನವರಿ 2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಗನಯಾತ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೀಡಿತ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೋಲ್ಕ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಡ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಫಿಂಕೆ ಗುರುವಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ನಾಸಾ ಬುಧವಾರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿತು.
"ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ರೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ತುರ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ." - ಪೋಲ್ಕ್, ನಾಸಾದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ಈಗ "ಕ್ರೂ-11" ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸೋಯುಜ್ ಎಂಎಸ್ -28 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಹಾರಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 74 ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಐಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಕುಡ್-ಸ್ವೆರ್ಚ್ಕೋವ್ ಮತ್ತು ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಮಿಕಾಯೆವ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ನೌಕೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ "ಕ್ರೂ-12" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸಾಕ್ಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಇಸಾಕ್ಮನ್ಗೆ ಈ ವಾರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿನ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಜೇರೆಡ್ ಇಸಾಕ್ಮನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
