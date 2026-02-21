ನಾಸಾ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಮಿಷನ್: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಚಂದ್ರನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು
Artemis II Mission: ನಾಸಾ ತನ್ನ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೃಹತ್ SLS ರಾಕೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ಇಂಧನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಚಂದ್ರನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : February 21, 2026 at 2:24 PM IST
Artemis II Mission: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ ನೇತೃತ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ದೂರದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 10 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಂದ್ರನ ಇಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಯಶಸ್ವಿ: ಯಶಸ್ವಿ "ವೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ರಿಹರ್ಸಲ್"ನ ನಂತರ ನಾಸಾ ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಂದು ಆರಂಭಿಕ ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಿಗದಿತ ಹಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (SLS) ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ: ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೇಪ್ ಕೆನವೆರಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಚಂದ್ರ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾಸಾ ಪುನಃ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡವು ರಾಕೆಟ್ಗೆ 700,000 ಗ್ಯಾಲನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್-ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂಧನವನ್ನು ತುಂಬಿತು. ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ನಂತರ ಅಂತಿಮ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು.
We are targeting no earlier than March 6 for the launch of Artemis II, pending completion of required work at the launch pad and analysis of test data.— NASA Artemis (@NASAArtemis) February 20, 2026
The Artemis astronauts have entered quarantine to remain in good health before the mission. https://t.co/SEq4DPmluZ pic.twitter.com/udLNFXbn8P
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೋರಿಕೆ: ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೋರಿಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ: ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮಿಷನ್ನ ಉಡಾವಣಾ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಎರಡು ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಹೊಸ ಸೀಲುಗಳು ಈಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಮಿಷನ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಗುರುವಾರ ಉಡಾವಣಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
- ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಮಿಷನ್ ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಂದು ಉಡಾವಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
- ರಾಕೆಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಉಡಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
- 1972 ರಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ 17 ಮಿಷನ್ ನಂತರ ಮಾನವರು ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಆದರೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಮಿಷನ್ ಎಂದರೇನು? ಅಪೋಲೋ 17 ಮಿಷನ್ಗಳ ನಂತರ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ನಾಸಾದ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನವಾಗಿದೆ. ಅಪೋಲೋ ಮಿಷನ್ನ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಹಿಂತಿರುಗಲಿದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಚಂದ್ರನ ಇಳಿಯುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಈ ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾರಾಟವು ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾಸಾಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-3 ಮೂನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್! ಅಪಾಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ