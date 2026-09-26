ನಾಸಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಫಲ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಉರುಳಿದ ಲಿಂಕ್ ನೌಕೆ: ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಥೆಯೇನು?
NASA Swift Rescue Fail: ವಯಸ್ಸಾದ ನಾಸಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಈಗಿನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಉಳಿದಿದೆ.
Published : September 26, 2026 at 1:57 PM IST
NASA Swift Rescue Fail: ವಯಸ್ಸಾದ ನಾಸಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಜೀವನ ಉಳಿದಿದೆ.
ಲಿಂಕ್ ನೌಕೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಭಸ್ಮ: ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ತನ್ನ ಮೂರು ತೋಳುಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಲಿಂಕ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರು - ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿಫಲವಾದ ಮಿಷನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು 30 ಮಿಲಿಯನ್ USD ನಾಸಾ-ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸಲಾಗುವ 22 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿದೆ.
ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು?: ವಾತಾವರಣದ ಎಳೆತದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ನ ಕಕ್ಷೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಸಾ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಫ್ಟ್ನ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವಾತಾವರಣದ ಎಳೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಮರು - ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿತ್ತು.
ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ತನ್ನ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಳ್ಳುವುದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುಶಲತೆಯು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಗಾಮಾ - ಕಿರಣ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಲಿಂಕ್ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ರಕ್ಷಣೆ ಏಕೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು?: ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಲಿಂಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಅದರ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ದೋಷಪೂರಿತ ವಾಲ್ವ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನೆಲದ ನಿಯಂತ್ರಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಯೋಜಿತ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆಯ ಬೂಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಇಂಧನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟವು. ಲಿಂಕ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಕ್ಷೆಯು ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳು ಉಳಿದಿರುವಾಗ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಅದರ ರೋಬೋಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಿದರು. ಫ್ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಲಿಂಕ್ ಎಂದಿಗೂ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಮಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಈ ಬೂಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಮಿಷನ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾದ ಶಾನ್ ಡೊಮಗಲ್ - ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಗೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಅದರ ಕಕ್ಷೆಯು ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರು - ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ತನ್ನ ಮಿಷನ್ನ ಕೊನೆಯ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 2004ರಲ್ಲಿ 364 ಮಿಲಿಯನ್ USD ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗಾಮಾ - ಕಿರಣ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಘಟನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇತರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಘೋನ್ಹೀ ಲೀ ಅವರು ಕಂಪನಿಯು ವಿಫಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಪಗ್ರಹ - ಚೇತರಿಕೆ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಲಿದೆ AI; ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಗೇಟ್ಸ್!