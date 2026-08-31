ನಾಸಾದ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೇಸ್ ರೋಮನ್ ದೂರದರ್ಶಕ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ: ಕ್ಷೀರಪಥದ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಲು ಸಜ್ಜು!
Nancy Grace Roman Telescope Launch: ನಾಸಾದ ರೋಮನ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಕೆನಡಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಷೀರಪಥವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದೆ.
Published : August 31, 2026 at 8:48 AM IST
Nancy Grace Roman Telescope Launch: ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೇಸ್ ರೋಮನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಫಾಲ್ಕನ್ ಹೆವಿ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೀರಪಥದ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವುದು, ಶತಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕನಸು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಶ್ರಮ!: ಈ ದೂರದರ್ಶಕವು 2010ರಿಂದಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ರೋಮನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಂತರ 2020ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2022ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಂಟೆಗಳ ಶ್ರಮ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ.
Falcon Heavy launches @NASA’s Nancy Grace Roman Space Telescope from pad 39A in Florida, beginning its more than three-month journey to its destination where it will generate never-before-seen photos of the universe pic.twitter.com/L3gHrBiQ08— SpaceX (@SpaceX) August 30, 2026
ಭೂಮಿಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ!: ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ಈ ದೂರದರ್ಶಕವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸೂರ್ಯ-ಭೂಮಿ ಲಗ್ರಾಂಜ್ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಎಲ್2 ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಕಗ್ಗತ್ತಲು ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬಲ್ಗಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೋಟ!: ಈ ದೂರದರ್ಶಕವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೋಟದ ವಿಸ್ತಾರವು ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 100 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರ ಹರಿತವಾದ ಅತಿಗೆಂಪು ದೃಷ್ಟಿಯು ಶತಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ.
The Nancy Grace Roman Space Telescope has officially launched and is heading to its forever home at L2!— Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 30, 2026
Over the next three months, the observatory will perform final checks and power its instruments before revealing its first images by early 2027.https://t.co/IdabpolHmh pic.twitter.com/tuDHAEzgKh
ಭವಿಷ್ಯದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದ ಮೈಕ್ ಹರಿಡೊಪೊಲೊಸ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1969ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜನರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರದರ್ಶಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಯುಸಿಎಫ್ನಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬದುಕನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
Acquisition of signal confirmed for our @NASARoman telescope. We have spacecraft separation, and a last look at Roman, now flying on its own. https://t.co/ZKTzQCAGxC pic.twitter.com/IOuHw9MYwr— NASA (@NASA) August 30, 2026
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