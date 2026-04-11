21ನೇ ಶತಮಾನದ ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಯಾನ ಯಶಸ್ವಿ: ಎಲ್ಲ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ!!
Artemis II Moon Mission: 21ನೇ ಶತಮಾನದ ನಾಸಾದ ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿ ವಾಪಾಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 11, 2026 at 8:13 AM IST
Artemis II Moon Mission: ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಯಾನ್ ಡಿಯಾಗೋ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿದ ನಂತರ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಷನ್ 54 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
21ನೇ ಶತಮಾನದ ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಯಾನ: ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ತೆರೆದಾಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಗುರುತಿಸಿತು. ನಾಸಾ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮಾನವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
All four of the Artemis II astronauts have been successfully extracted from the Orion spacecraft following splashdown and are now on the USS John P. Murtha. Next up, they will be escorted to the medical bay where they will undergo post-mission medical evaluations. pic.twitter.com/v96RFKEUNN— NASA (@NASA) April 11, 2026
ಆ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಯಾರು?
- ನಾಸಾ ಕಮಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್
- ಪೈಲಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್
- ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್
- ಕೆನಡಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್
ಈ ನಾಸಾ ಮಿಷನ್ ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ?: ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರ ಮಾನವೀಯತೆಯು ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಮಿಷನ್ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು?: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ 248,655 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 252,756 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಅಪೊಲೊ 13 ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ನಾಸಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು: ಈ 10 ದಿನಗಳ ಮಿಷನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಲೋರಿ ಗ್ಲೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ತಂಡದ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸಾಧನೆಯು ಹಿಂದಿನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾನವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಾಸಾದ ವಿಶಾಲ ಉದ್ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ತಾಯ: ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಾದ ಓರಿಯನ್ ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿತು. ವಿವಿಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸ್ಥಿರ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ಮಿಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೂಕವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಇದು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮರು-ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಗಮವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಚೇತರಿಕೆ ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು.
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸೇಫ್: ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ಡೌನ್ ನಂತರ ನಾಲ್ವರು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು USS ಜಾನ್ ಪಿ. ಮೂರ್ತಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಓದಿ: ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್! ಚಂದ್ರನಿಂದ ಭೂಗಿಳಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು!