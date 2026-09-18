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ಕ್ರ್ಯೂ-13 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಗೆ! ಹೂಸ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಷನ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಎಸ್​ಎಸ್​ಗೆ ಹಾರಾಟ

NASA Crew-13 Quarantine: SpaceX Crew-13 ಮಿಷನ್‌ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಜಾನ್ಸನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಗಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

SPACEX CREW 13 LAUNCH JOHNSON SPACE CENTER HOUSTON ISS EXPEDITION 75 MISSION ISS LAUNCH OCTOBER
ಕ್ರ್ಯೂ-13 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಗೆ (Photo Credit: NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 12:57 PM IST

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NASA Crew-13 Quarantine: ನಾಸಾದ SpaceX Crew-13 ಮಿಷನ್‌ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೂಸ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಜಾನ್ಸನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. NASA ಮತ್ತು SpaceX ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಿಷನ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ.

ಅಪೊಲೊ ಯುಗದಿಂದ ಬಂದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪದ್ಧತಿವಾಡಿಕೆಯ ಪೂರ್ವ-ಉಡಾವಣಾ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ NASA ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ವಾಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯೂಕ್ ಡೆಲಾನಿ, CSA ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜೋಶುವಾ ಕಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಕೋಸ್ಮಾಸ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸೆರ್ಗೆ ಟೆಟೆರ್ಯಾಟ್ನಿಕೋವ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಹನಗಳು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಮಿಷನ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ನಾಸಾದ ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹಾರಾಟದ ಪೂರ್ವ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಾಥಾರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಫ್ಲೈಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣ: ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯರು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಹಾಥಾರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ SpaceX ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಫ್ಲೈಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾನವೆರಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಸಿದರು. ದಿನವಿಡೀ ನಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್‌ಸೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸೂಟ್ ಲೀಕ್ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿ, ಉತ್ತಮ ಸೀಟ್ ಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಒಳಗಿನ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಒಳಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು, ಸಂವಹನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ನ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಈ ತರಬೇತಿಯು ನಿಜವಾದ ಉಡಾವಣಾ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಡಿಷನ್ 75ಗೆ ಸೇರಲಿರುವ Crew-13: ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೋದ ನಂತರ Crew-13 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಡಿಷನ್ 75ಗೆ ಸೇರಲಿದೆ. ತನ್ನ ಮಿಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಿಷನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬ್ಲಾಗ್, X ನಲ್ಲಿ @NASASpaceOps ಮತ್ತು @space_station, ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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TAGGED:

SPACEX CREW 13 LAUNCH
JOHNSON SPACE CENTER HOUSTON
ISS EXPEDITION 75 MISSION
ISS LAUNCH OCTOBER
NASA CREW 13 QUARANTINE

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