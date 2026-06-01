ಗಂಟೆಗೆ 1,20,000 ಕಿಮೀ ವೇಗ, ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ ಉಲ್ಕೆ, ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನ!

NASA Meteor Explode: ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವೊಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 120,000 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡು ವೈಮಾನಿಕ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದೆ.

ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ ಉಲ್ಕೆ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : June 1, 2026 at 8:05 AM IST

NASA Meteor Explode: ಅಮೆರಿಕದ ಬೋಸ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟವೆಂದು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭೂಕಂಪವೆಂದು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಪತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.

ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಸ್ಫೋಟವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲ, ಮಿಲಿಟರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪವೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು ನಾಸಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿತ್ತು.

ವಿಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ?: ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ "ಫೈರ್​ಬಾಲ್​" ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೋಲುವ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:06 ಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 120,700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಈಶಾನ್ಯ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿ ಬಹು ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಯಿತು. ಈ ನಿಖರವಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಸ್ಫೋಟ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು?: ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ವಿಭಜನೆಯಾದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಸುಮಾರು 300 ಟನ್ ಟಿಎನ್‌ಟಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ, 2020 ರಲ್ಲಿ ಬೈರುತ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟವು 200 ರಿಂದ 400 ಟನ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಫೋಟವು ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಾಗ ಜನರು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳು ಭೂಮಿಯವರೆಗೂ ತಲುಪಿದವು.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬಂದವು ಮತ್ತು ಜನರು ಸ್ಫೋಟದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವಾಟರ್‌ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಚೇರಿಯು ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ, ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಕ್ರಿಯ ಉಲ್ಕಾಪಾತದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕಾಶ ವಸ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೀಳುವ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುವ ಅನುಗ್ರಹವೆಂದರೆ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ನೆಲದಿಂದ 40 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಯಿತು. ಅದರ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೆ ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತಾಗಿದೆ.

