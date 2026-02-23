ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ -2 ಮಿಷನ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿಘ್ನ: ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದ ನಾಸಾ!
Artemis 2 Moon Mission: ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಫ್ಲೈಬೈ ಮಿಷನ್ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ -2 ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.
Published : February 23, 2026 at 1:06 PM IST
Artemis 2 Moon Mission: ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಹಾರಾಟ ಮಿಷನ್ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಉಡಾವಣೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಐಸಾಕ್ಮನ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್) ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ ಉಡಾವಣಾ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜನರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ನಾಸಾ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
As soon as Tuesday, Feb. 24, we will roll our Moon rocket for our Artemis II mission off the launch pad, weather pending. Engineers are continuing to prepare for the move after encountering an issue with the flow of helium to the rocket’s upper stage. Details:… pic.twitter.com/DPX6vjg0q5— NASA (@NASA) February 22, 2026
ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಬೃಹತ್ ಎಸ್ಎಲ್ಎಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಮಿಷನ್ ಎಂದರೇನು? ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಓರ್ವ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಳಿಸುವತ್ತ ಈ ಮಿಷನ್ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮರಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು: ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪದೇ ಪದೆ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಲ್ಲದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಿಷನ್ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-1 ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೋರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ನ ‘ವೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ರಿಹರ್ಸಲ್’ವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದವು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಉಡಾವಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಚೀನಾದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾನವಸಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾಸಾ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾನವಸಹಿತ ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಲ್ಲದ ಚಾಂಗ್'ಇ-7 ಮಿಷನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮೆಂಗ್ಝೌ ಈ ವರ್ಷ ಉಡಾವಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಚಂದ್ರಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವಸಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವುದು ನಾಸಾದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
