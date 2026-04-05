ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡದ್ದು!: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ನೌಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಂದ್ರನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ನಾಸಾ

ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡದ ಚಂದಿರನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾಸಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಉಡ್ಡಯನ
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಉಡ್ಡಯನ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 5, 2026 at 3:29 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ(ಯುಎಸ್): ಚಂದ್ರನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೊರಟ ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಹಾದಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಈ ಪಯಣದ ವೇಳೆ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನ ಅಪರೂಪದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡದ ಚಂದ್ರನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಚಂದ್ರನ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಓರಿಯಂಟೇಲ್ ಬೇಸಿನ್‌ ಎಂದು ನಾಸಾ ಕರೆದಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೈಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಬಹು ಉಂಗುರಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಓರಿಯಂಟೇಲ್ ಬೇಸಿನ್ ಚಂದ್ರನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾನವ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೆಂದು ನಾಸಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಲ್ವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ರೀಡ್ ವೈಸ್‌ಮನ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್‌ಎ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅರ್ಧದಾರಿ ಕ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಪಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಳೆ (ಸೋಮವಾರ) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ದೂರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪೊಲೊ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿದೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II: ಈ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಅತಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವಾದ ಅಪೋಲೋ ನೌಕೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿದೆ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ (AP)

ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ನೌಕೆಯನ್ನು ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 1972ರಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ ಯೋಜನೆ ನಡೆದು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪ ಮಾನವ ಮತ್ತೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು (AP)

ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 10 ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ, ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿ: ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು!

