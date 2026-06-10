ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಾಸಾ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆರಂಭ!
Artemis III Mission Crew Names: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ನಾಸಾ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
Published : June 10, 2026 at 7:32 AM IST
Artemis III Mission Crew Names: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಇಳಿಸುವ ನಾಸಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವಾಗ ಅಪೊಲೊ 13 ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
- ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ರಾಂಡಿ ಬ್ರೆಸ್ನಿಕ್, ಕಮಾಂಡರ್
- ESA (ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ) ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಲುಕಾ ಪರ್ಮಿಟಾನೊ, ಪೈಲಟ್
- ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಆಂಡ್ರೆ ಡೌಗ್ಲಾಸ್, ಮಿಷನ್ ತಜ್ಞ
- ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ರುಬಿಯೊ, ಮಿಷನ್ ತಜ್ಞ
ಈ ಮಿಷನ್ 2027ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು 2028 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಯೋಜಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ IV ಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಸಾದ ರಾಂಡಿ ಬ್ರೆಸ್ನಿಕ್, ಫ್ರಾಂಕ್ ರುಬಿಯೊ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೆ ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲುಕಾ ಪರ್ಮಿಟಾನೊ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಓರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಂದ್ರ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ ಮಾಡಲು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿಷನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ರಾಂಡಿ ಬ್ರೆಸ್ನಿಕ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರೆ ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ: ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರ ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ಚಂದ್ರನ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ನಾಸಾ 2027ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಅವರ ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಬೃಹತ್ ರಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಸ್ಫೋಟವು ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಡುಗಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಕಿ ಅಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಸಾದ ಜೆರೆಮಿ ಪಾರ್ಸನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 3 ಮಿಷನ್: "ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಲುಕಾ ಅವರ ನಿಯೋಜನೆಯು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪರಿಣತಿಯ ಆಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ESAಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಸೆಫ್ ಆಶ್ಬಾಚರ್ ಹೇಳಿದರು.
"ESAಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓರಿಯನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ನಿರಂತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಸ್ಟನ್ನಿಂದ ಇಂದು ಹೊರಬಂದ ಸುದ್ದಿಯು ಮಾನವೀಯತೆಯು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮರಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ESA ಯ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಬಲ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು NASA ಯೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬಹುದು" ಎಂದು ಜೋಸೆಫ್ ಆಶ್ಬಾಚರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಓದಿ: ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಭರ್ಜರಿ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳ: ಎಫ್ಎಡಿಎ ವರದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?