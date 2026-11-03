ಗುರು ಗ್ರಹದ ಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ತಲುಪಿದ ನಾಸಾದ 'ಲೂಸಿ': ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 62 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವ ಗುರುಗ್ರಹದ ಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ವಲಯವನ್ನು ನಾಸಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 7:24 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ (NASA) ರೂಪಿಸಿದ್ದ 'ಲೂಸಿ' ಎಂಬ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ವಲಯವನ್ನು ತಲುಪಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತು ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಜಂಟಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ವಲಯವು ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.
2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ 2.2 ಬಿಲಿಯನ್ (220 ಕೋಟಿ) ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಲಾಗ್ರೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 4 (L4) ಅನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಗುಂಪು ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದರ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಲಾಗ್ರೇಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 5(ಎಲ್5) ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಗ್ರಹದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಎರಡೂ ವಲಯಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಅನ್ವೇಷಿಸದ 'ಸ್ಥಿರತೆಯ ದ್ವೀಪಗಳು' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲೂಸಿ ನೌಕೆಯು ಈ ಎರಡೂ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಬಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹಲವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ನೆರವು ಪಡೆದು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗ್ರಹದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರ ಇರುವ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ನೌಕೆಯು ಈ ಟ್ರೋಜನ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಗುರುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇವೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ (ಸುಮಾರು 484 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರ) ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಲೂಸಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರು ಟ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ L4 ಮತ್ತು L5 ಬಿಂದುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸರಾಸರಿ 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಅವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಚುಕ್ಕೆಗಳಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ನಾಸಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲೂಸಿ ನೌಕೆಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2027ರ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಯೂರಿಬೇಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ 2027ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮೆಲ್, 2028ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯೂಕಸ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಓರಸ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು 2030 ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುಗ್ರಹದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರೋಜನ್ ಸಮೂಹದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರ್ಚ್ 2033 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಕ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೆನೋಟಿಯಸ್ ಎಂಬ ಅವಳಿ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಲೂಸಿ ನೌಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಲೂಸಿ ನೌಕೆಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ತಲುಪಲು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇರುವುದರಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕೆಯು ಯೂರಿಬೇಟ್ಸ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹದ ಹತ್ತಿರ ಕಳೆಯುವ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೌಕೆ, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಗುರು ಗ್ರಹದ ಟ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗ್ರಹಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
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