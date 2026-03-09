ETV Bharat / technology

ನಾಸಾದ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್​2 ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್!​: ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ?

ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ನಾಸಾದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಲೈವ್​ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.

NASA Will Let You Track Artemis II Moon Flyby Mission In Real Time: Here's How
ನಾಸಾದ ಆರ್ಟಿಮಿಸ್​2 (NASA)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 9, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಮಿಷನ್​ನ ಲೈವ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಾಸಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕೃತ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯಾರಾದರೂ ಮಿಷನ್‌ನ ಲೈವ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಮಿಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನೆಡೆಗೆ ಹಾರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಸಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. AROW NASA ದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ (nasa.gov/trackartemis) ಅಥವಾ ನಾಸಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಲೈವ್​ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಏನು ಮಾಡಲಿದೆ ಈ ಆರೋ?: ಆರೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಓರಿಯನ್‌ನ ಸ್ಥಾನ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಅದರ ದೂರ ಮತ್ತು 10 ದಿನಗಳ ಹಾರಾಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಣವು ಓರಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂವೇದಕಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೂಸ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾದ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಓರಿಯನ್‌ನ ವಾತಾವರಣದ ಮರು ಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನೈಜ ಸಮಯದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓರಿಯನ್‌ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಅದರ ಹಾರಾಟದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಮಿಷನ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ: ನಾಸಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವರ್ಧಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೂಚಕಗಳು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓರಿಯನ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಹಂತದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲರಿಗಾಗಿ ಡೇಟಾ: ಆರೋ ಸಹ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಎಫೆಮೆರಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪಥದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳು, ಅನಿಮೇಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

