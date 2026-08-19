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ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ರಾಕೆಟ್​ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚಂದ್ರನ ಕುಳಿ!

NASA Moon Impact Study: ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ಕನ್-9 ರಾಕೆಟ್ ಹಂತವು ಸುಮಾರು 8,700 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕುಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಸಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

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ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ರಾಕೆಟ್​ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚಂದ್ರನ ಕುಳಿ (Photo Credit: NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 11:26 AM IST

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NASA Moon Impact Study: ನಾಸಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹೊಸ ಕುಳಿಯ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ನ ಫಾಲ್ಕಾನ್​ 9 ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಹಂತವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಈ ಕುಳಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕುಳಿಯ ಅಗಲ ಸುಮಾರು 18 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಆಳ 3 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

ಈ ಡಿಕ್ಕಿ 2026 ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಹಂತವು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು 8,700 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಸಾದ ಲೂನರ್ ರಿಕೋನಿಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅಂದರೆ LRO ಆಗಸ್ಟ್ 11 ಮತ್ತು 12ರ ನಡುವೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಹೊಸ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಕಿಯ ನಂತರ ಮೇಲ್ಮೈಯಾದ್ಯಂತ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

60 ಅಡಿ ಅಗಲ, 10 ಅಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಳದ ಕುಳಿ: ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ಕಾರಣ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುಳಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕುಳಿಯ ಅಂಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದರ ಅಗಲವನ್ನು 60 ಅಡಿ ಎಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದರು. ಕುಳಿಯ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದರ ಆಳ 10 ಅಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು LRO ತನ್ನ Narrow-Angle Camera ಬಳಸಿತು. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 3 ಅಡಿ ಅಗಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

LRO ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಗೆರೆಗಳು: LRO ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕುಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾದ ಗೆರೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಹರಡಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತು ಚಂದ್ರನ ಹಳೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಈ ವಸ್ತು ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಗೆರೆಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಅಗೆದು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಈ ವಸ್ತು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಹೂತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕುಳಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಗೋಚರಿಸುವ ಅಂಚು ಮತ್ತು ನೆರಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತಂಡದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕುಳಿ ಪತ್ತೆ: ಈ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಪಥವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ನಾಸಾದ Center for Near Earth Object Studies ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಿಕ್ಕಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ನಾಸಾದ Jet Propulsion Laboratory ನಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ರಾಕೆಟ್!: ಇದು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ Falcon 9 ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ರಾಕೆಟ್ Firefly Aerospace ಕಂಪನಿಯ Blue Ghost 1 ಚಂದ್ರನ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತ್ತು. ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಹಂತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು Einstein ಕುಳಿಯ ಸಮೀಪ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ಡಿಕ್ಕಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುವೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಲು 6 ದಿನ: ಕುಳಿಯ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ತೋರಿಸುವಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. LRO ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಸ್ಥಳವು ಸರಿಯಾದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಕುಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಾಸಾದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡು ಸಮಯದ ತಪ್ಪಾದರೂ ಗುರಿ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಎರಡೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಮೊದಲು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ: ಈ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ Danuri ಚಂದ್ರನ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದೇ ಆ ಸ್ಥಳದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿತ್ತು. ಈಗ ನಾಸಾದ ಹೊಸ LRO ಚಿತ್ರಗಳು ಕುಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಚೆಲ್ಲಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

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TAGGED:

NASA LRO MOON CRATER IMAGES
NEW CRATER ON MOON
DANURI LUNAR ORBITER PHOTOS
SPACEX FALCON 9 MOON IMPACT
NASA MOON IMPACT STUDY

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