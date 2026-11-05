ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ: ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ನಾಸಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ‘ಸ್ವಿಫ್ಟ್’ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ!
NASA Swift Observatory Plunges: ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಹಾಗೂ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನಾಸಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದೂರದರ್ಶಕವು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 11:46 AM IST
NASA Swift Observatory Plunges: ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ನಾಸಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಸ್ವಿಫ್ಟ್' (Swift) ತನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗ್ಯಾಮಾ ಕಿರಣಗಳ ಸ್ಫೋಟ (Gamma Ray Bursts) ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಫೋಟದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ 2004 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ನೌಕೆ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ 11 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (Solar Activity) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನೌಕೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸಮೀಪ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ (U.S. Space Force) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿಫಲವಾಯ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ರೋಬೋಟಿಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಮಿಷನ್: ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದ 1.5 ಟನ್ (1 ½-ton) ತೂಕದ ಈ ಬೃಹತ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಸಾ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್' (Katalyst Space) ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೌಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲಿನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಳ್ಳಲು ಮೂರು ಹಸ್ತಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಈ ರಕ್ಷಣಾ ನೌಕೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯೂ ಕೈಬಿಟ್ಟುಹೋಯಿತು. ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನೌಕೆಯು ಬಹುಪಾಲು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಕೆಲವು ದಟ್ಟವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಭಾಗಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ 'ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡರ್' ಆಗಿದ್ದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್: ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ 'ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡರ್' (ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾರ) ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೈತ್ಯ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳು ಆ ಸ್ಫೋಟದ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸೌರ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 'ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್' ರಕ್ಷಣೆ: ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಪತನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೂರದರ್ಶಕವಾದ ‘ಹಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್’ (Hubble Space Telescope) ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನೆರವು ಕೋರಿದೆ. 1990 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡ ಹಬಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2030 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಿಕಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಸಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಜ್ಯಾರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಬಲ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಇನ್ನು ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದ್ದು, 2032 ರೊಳಗೆ ಅದರ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು (Orbit Boost) ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಬಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
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