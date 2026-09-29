ಮತ್ತೆ ಹಾರಲಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಲೈನರ್: ಆದ್ರೂ ನಾಸಾ ಯಾಕೆ ಬೋಯಿಂಗ್ಗೆ ಹಣ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ?
NASA Boeing Starliner Support: ಬುಚ್ ಮತ್ತು ಸುನಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾಸಾ ಬೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಲೈನರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 29, 2026 at 1:43 PM IST
NASA Boeing Starliner Support: ನಾಸಾ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ತನ್ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಸಲು ಬೋಯಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬೋಯಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಲೈನರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತೆಂದರೆ ಅದರ ಇಬ್ಬರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಾಸಾ ಈ ವಿಫಲ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ "ಟೈಪ್ ಎ ಮಿಶಾಪ್" ಎಂದು ಮರುವರ್ಗೀಕರಿಸಿತು. ಇದು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಶ್ರೇಯಾಂಕವಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಕಾರ್ಗೋ ಮಿಷನ್: ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜಾರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಬೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ವೇಳೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಟಾರ್ಲೈನರ್ ಅನ್ನು ಸರಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದೇ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷತಾ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಅಗತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು 2028ರವರೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಾನಾ ವೈಗೆಲ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಲೈನರ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. "ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್: ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಲೈನರ್ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿರುವ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ವುಡಿ ಹೊಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ಲೈನರ್ನ ಮೂಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಮತ್ತು ಸುನಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ "ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೀರೋಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿನಮ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೊಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದರು.
SpaceX vs Boeing: ನಾಸಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಎರಡು US - ಆಧಾರಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಫೆರ್ರಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೋಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು SpaceX ಎರಡಕ್ಕೂ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ನ SpaceX 2020ರಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಹಾರವಾಯಿತು. ಅವರ ಕಂಪನಿ ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಸಾಗಾಗಿ ತನ್ನ 14ನೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಖಾಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲೈನರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ ನಂತರ ಬೋಯಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಲೈನರ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಾರಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ SpaceX ಜೊತೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು.
SpaceX ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ Falcon 9 ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು Dragon ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೊಸ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೋಮವಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ NASA ಬೋಯಿಂಗ್ನ ಪದೇ ಪದೆ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಲೈನರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳಿಗೆ ನಾಸಾಗೆ ಇನ್ನೂ 359 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈಗೆಲ್ ಹೇಳಿದರು.
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