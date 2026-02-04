ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಮುಂದೂಡಿದ ನಾಸಾ: ಕಾರಣವೇನು?
NASA Artemis II Mission: ನಾಸಾದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಂದ್ರಯಾನ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 4, 2026 at 10:20 AM IST
NASA Artemis II Mission: ನಾಸಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಿಷನ್ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಮೂಲಕ ಮಾನವರು ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ತೆರಳುವ ಕಾಯುವಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ರಂದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾಸಾ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ತೀವ್ರವಾದ "ವೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ರಿಹರ್ಸಲ್" ನಂತರ ತಂಡವು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
NASA completed a wet dress rehearsal for the Artemis II mission in the early morning hours on Feb. 3. To allow teams to review data and conduct a second wet dress rehearsal, NASA will now target March as the the earliest possible launch opportunity for the Artemis II mission.… pic.twitter.com/jSnCUPLQb6— NASA (@NASA) February 3, 2026
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯ ಕಳವಳ: ಈ ಉಡಾವಣೆ ಮುಂದೂಡಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ "ವೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ರಿಹರ್ಸಲ್" ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೋರಿಕೆ. ವೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಂಧನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ T-5 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೋರಿಕೆ ದರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೀವ್ರ ಶೀತದಿಂದಾಗಿ ಆಡಿಯೊ ಸಂವಹನ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈಗ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸೋಂಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಮಿಷನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಏಕೆ?: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಮಿಷನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪೊಲೊ ಮಿಷನ್ಗಳ 54 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾನವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ 10 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ನಾಸಾದ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ದೂರದ ಭಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರು 4,600 ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬೆಂಬಲ, ಸಂಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ವಸಾಹತು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ನಾಯಕರು ಯಾರು?: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೂ-1 ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದ ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್ ಅವರು ಪೈಲಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಷನ್ ತಜ್ಞೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳು (328 ದಿನಗಳು) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ . ನಾಲ್ಕನೇ ಸದಸ್ಯೆ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಈ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 25,000 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವೇಗವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿದೆ.
