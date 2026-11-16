ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನಾಸಾದಿಂದ ಹೊಸ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ
NASA Astronaut Recruitment 2026: ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾಹಸಿಗರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 9:30 AM IST
NASA Astronaut Recruitment 2026: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ದಳಕ್ಕೆ (Astronaut Corps) ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 7, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ನೂತನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ನಾಸಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್' (Artemis) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾನವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಲು, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ (Moon Base) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರು?: ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ವಾಯುಯಾನ (Flying) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು..
- ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪದವಿ (STEM): ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ (Biological Science), ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ (Physical Science), ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ STEM ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (Master's Degree) ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ (PhD) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು.
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (MD), ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಪಥಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಫಿಸಿಶಿಯನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪದವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ನಾಸಾ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ 'ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಕೂಲ್' (Test Pilot School) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಜುಲೈ 2027 ರೊಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಉನ್ನತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಇದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ STEM ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯನ್ನು (Bachelor's Degree) ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಹಾರಾಟದ ಗಂಟೆಗಳ ನಿಯಮ: ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ನಿಗದಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾಸಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪೈಲಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಗಂಟೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಅನುಭವದ ನಿಯಮವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾರಾಟದ ಗಂಟೆಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ..
- ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜೆಟ್ಗಳು: ಪೈಲಟ್-ಇನ್-ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 750 ಗಂಟೆಗಳ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ.
- ಇತರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್-ವಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳು: ಒಟ್ಟು 1,500 ಗಂಟೆಗಳ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 750 ಗಂಟೆಗಳು ಪೈಲಟ್-ಇನ್-ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
- ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಟರಿ-ವಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳು: ಒಟ್ಟು 1,000 ಗಂಟೆಗಳ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 300 ಗಂಟೆಗಳು ಪೈಲಟ್-ಇನ್-ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಇನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವೀಧರರು ತಮ್ಮ 'ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ತರಬೇತಿ'ಯ (Residency Training) ಅವಧಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ತರಬೇತಿಯು ಜುಲೈ 2027 ರೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರಬೇಕು.
ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಠಿಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ನಾಸಾದ ಕಠಿಣವಾದ 'ಲಾಂಗ್-ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್' (ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಹುದೂರ, ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ, ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಮನೋಭಾವ (Teamwork) ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಸಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ go.nasa.gov/astro2026 ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ನಾಸಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಟಿ-38 ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತು ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1959ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಸಾ ಒಟ್ಟು 370 ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವಲ್ಲದೆ, ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದಾಚೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
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