ನಾಸಾದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್: ರಿಪೇರಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ರಾಕೆಟ್!
NASA Artemis II Moon Mission Update: ಹೀಲಿಯಂ ಲೀಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ನಾಸಾ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ನ SLS ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವಾಹನ ಜೋಡಣೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
Published : February 26, 2026 at 12:36 PM IST
NASA Artemis II Moon Mission Update: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಸಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ವಾಹನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ (VAB) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರ ರಾತ್ರಿ SLSನ ಮಧ್ಯಂತರ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಾಂಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 39Bನಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಹೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ರ ವೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಹರಿವು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಂತವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Our @NASAArtemis Moon rocket is in the Vehicle Assembly Building after a multi-hour trek from the launch pad. Next, technicians will troubleshoot the helium flow issue to the rocket’s upper stage and conduct other work. More: https://t.co/8q43oZRHBM pic.twitter.com/GqeQ2PySmY— NASA (@NASA) February 26, 2026
ತಂಡಗಳು ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ನಡುವಿನ ಹೀಲಿಯಂ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಮೇಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕವಾಟ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ನಡುವಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 1 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಹೀಲಿಯಂ ಒತ್ತಡೀಕರಣದ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾಸಾ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರುಕಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು VABಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಲಾಂಚ್ ವಿಂಡೋದೊಳಗೆ ಹಾರಾಟ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು NASA ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು NASA ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ಚಂದ್ರನ ಇಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
