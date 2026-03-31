ಕೌಂಟ್​ಡೌನ್​ ಆರಂಭ, ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್​ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಫೈನಲ್​ ಟಚ್​! ಲೈವ್​ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ?

Artemis II Mission Countdown Begins: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್​ಗೆ ಕೌಂಟ್​ಡೌನ್​ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮೂನ್​ ಮಿಷನ್​ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ (Photo Credit: X/NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 31, 2026 at 7:56 AM IST

Artemis II Mission Countdown Begins: ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಎಜೆನ್ಸಿಯ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಉಡಾವಣಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ರೊಕ್ಕೊ ಪೆಟ್ರೋನ್ ಉಡಾವಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ (ಎಪ್ರಿಲ್ 1) ಸಂಜೆ 6:24 ಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉಡಾವಣಾ ಆನ್‌ಸೈಟ್ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಗಡಿಯಾರವು ಸಂಜೆ 4:44 ಕ್ಕೆ ಟಿಕ್‌ಡೌನ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಹಾರಾಟದ ಯಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್​ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ಯಾಲನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸೂಪರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್​ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್​ ಆಕ್ಸಿಜನ್​ ಅನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉಡಾವಣೆಗೆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ಡೆಲ್ಟಾ 45ರೊಂದಿಗಿನ ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಡಾವಣಾ ದಿನದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ 80% ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 1(ನಾಳೆ) ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:45 ಕ್ಕೆ NASA ದ YouTube ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಟ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. NASA+ ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಾರವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:50 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಸಾದ ಈ ಮಿಷನ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಲೈವ್​ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದ್ದೆಲ್ಲಿ? ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾರಾಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಾಸಾ ಪ್ರಿಲಾಂಚ್​, ಲಾಂಚ್​, ಸ್ಪ್ಲಾಶ್‌ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ರೀಡ್ ವೈಸ್‌ಮನ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್‌ಎ (ಕೆನಡಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ) ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಅವರು ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಲೈಫ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು​ ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೂನ್ ಮಿಷನ್​ ಅನ್ನು ನಾಸಾದ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಜೆನ್ಸಿಯ ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು NASA+ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾಸಾ ಆ್ಯಪ್​, ಥರ್ಡ್​-ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಸರ್ವೀಸ್​ಗಳಾದ ಅಮೇಜಾನ್​, ನೆಟ್​ಫ್ಲಿಕ್ಸ್​, ಆಪಲ್​ ಟಿವಿ, ಹುಲು ಮತ್ತು ರೋಕು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​, ಟ್ವಿಚ್​ (Twitch), ಎಕ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಫೇಸ್​ಬುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

