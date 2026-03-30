1972ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು
NASA Artemis Rocket Launch: ನಾಸಾ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, 1972ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 30, 2026 at 1:15 PM IST
NASA Artemis Rocket Launch: ಮನುಕುಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ(NASA) ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 6:24ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣಾ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಇತರ ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾಸಾ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ನಾಸಾ ಆರು ದಿನಗಳ ಉಡಾವಣಾ ಅವಧಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಲ್ವರು ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್, ಪೈಲಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಅವರು ಟಿ-38 ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಸ್ಟನ್ನಿಂದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಬೃಹತ್ SLS ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಮಿಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.
LIVE: Three days ahead of launch, experts provide updates on our @NASAArtemis II test flight. This mission marks a key step toward long term exploration of the Moon and future missions to Mars. https://t.co/xuDitPWW59— NASA (@NASA) March 29, 2026
ಈ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದು?: ನಾಸಾದ ಯೋಜನೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್ ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲ ಕಪ್ಪು ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಕಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಲ್ಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್ ಅನುಭವಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ.
ಮೂವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ಗೆ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟ. ನಾಲ್ವರೂ 2023ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಓರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓರಿಯನ್ನ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ನ ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಮಾಂಡರ್ ವೈಸ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಿಷನ್ ಕೇವಲ ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಾಸಾದ ಬಹು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತೃತ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಯಾರೀ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು?: ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ. 2014ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 165 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಸಾದ ಮುಖ್ಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್ ಅವರಿಗೆ 49 ವರ್ಷ. 2020ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನಲ್ಲಿ 168 ದಿನಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೈಲಟ್ ಕೂಡ.
ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಅವರಿಗೆ 47 ವರ್ಷ. 2019ರಲ್ಲಿ 328 ದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ದಾಖಲೆ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ.
ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ 50 ವರ್ಷದ ಕೆನಡಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ. 2009ರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಇವರ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
LIVE: Our Artemis II astronauts are answering media questions as they quarantine to prepare for their mission around the Moon, targeted to lift off as soon as April 1. https://t.co/6ljJIbkOlS— NASA (@NASA) March 29, 2026
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ: NASAದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಮಾನವ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಾಸಾ ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಯುಗ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೊಲೊ ಯುಗದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಾರಾಟವಲ್ಲ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕನಸು ಈಗ ವಾಸ್ತವವಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಉಡಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
