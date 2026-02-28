ETV Bharat / technology

ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಘೋಷಿಸಿದ ನಾಸಾ: ಕಾರಣವೇನು?

NASA Moon Landing Plans: 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾಸಾ ತನ್ನ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ARTEMIS PROGRAMME ARTEMIS II MISSION NASA MOON MISSION LOW EARTH ORBIT
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಘೋಷಿಸಿದ ನಾಸಾ! (Photo Credit: X/NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 28, 2026 at 12:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NASA Moon Landing Plans: ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ನಾಸಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಾನವಸಹಿತ ಚಂದ್ರನ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು 2027ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (SLS) ರಾಕೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಫಲಕಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ.

50 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿಸುವ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಂದ್ರನ ಫ್ಲೈಬೈ ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿದೆ. SLS ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಓರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ವಾಹನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂಧನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಗಳು ಮೇಲಿನ ಹಂತದ ಹೀಲಿಯಂ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್​ ಬದಲಿ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.

ಡಿಸ್ಕವರಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ರಿಂದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ IIIಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಬದಲು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಕಡಿಮೆ - ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. 2027ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪಾಲುದಾರ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಡಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಓರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕೀಕರಣದಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಧಾನದಂತೆಯೇ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾಸಾ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಚಂದ್ರನ ಪರಿಸರದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಗಾಗಿ SLS ರಾಕೆಟ್ ದುರಸ್ತಿ: SLS ರೋಲ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 6.5 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿತು. ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸೀಮಿತ - ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಒತ್ತಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಲಾಂಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 39Bನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ರಿಪೇರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಮಾನವಸಹಿತ ಹಾರಾಟದ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೇಗವರ್ಧಿತ ಕ್ಯಾಡೆನ್ಸ್ ಗುರಿ: ನಾಸಾ SLS ಉಡಾವಣೆಗಳ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ IV 2028 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಚಂದ್ರನ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಡೆನ್ಸ್ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂರಚನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮರುವಿನ್ಯಾಸವು SLS ಬ್ಲಾಕ್ 1Bಗೆ ಯೋಜಿತ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ: ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಫಲಕಗಳು ಮೂಲ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುನರ್ರಚನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮೇಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಾಸಾ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತವು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಹನ ಜೋಡಣೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು: VAB ನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ SLS ಮತ್ತು ಓರಿಯನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ, ತಪಾಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ. ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನಂತರ ವಾಹನವು ಅಂತಿಮ ಏಕೀಕರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಡಾವಣಾ ವಿಂಡೋಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲು ನಾಸಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ 10 ದಿನಗಳ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಓದಿ: ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ 2: ಎಐ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗೂಗಲ್​; ಇದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲು ಚುರುಕು!!

TAGGED:

ARTEMIS PROGRAMME
ARTEMIS II MISSION
NASA MOON MISSION
LOW EARTH ORBIT
NASA MOON LANDING PLANS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.