ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಲು ಆ ನಾಲ್ವರು ಸಜ್ಜು! ನಾಸಾ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರು
NASA Artemis III Crew: ನಾಸಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರು ಘೋಷಿಸಲಿದೆ.
Published : June 9, 2026 at 2:57 PM IST
NASA Artemis III Crew: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಾಸಾ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-III ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಘೋಷಣೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಂದಿದೆ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-II ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, 1972ರ ನಂತರ ಮಾನವರು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಸಾ ಜೂನ್ 9ರಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಈವೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-III ಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ (ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ) ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-III ಮಿಷನ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಜೂನ್ 9ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 EDT (15:00 UTC) ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-III ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು SLS (ಸ್ಪೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-III ಮೀಷನ್ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಒರಿಜಿನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಷನ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಉಡಾವಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-III ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ 2027ರ ಉಡಾವಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ನಾಸಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 8ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 EDT ಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೂನ್ 9ರಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 EDT ಗೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಹೂಸ್ಟನ್ನ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಭಾರತದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ನಾಸಾದ ಅಧಿಕೃತ YouTube ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ರ ನಂತರ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ IV ಮಿಷನ್ 2028 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಬಳಸಿ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್ಮನ್ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ $20–30 ಬಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ V ಮಿಷನ್ SLS ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊರಠಾಣೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ಚಂದ್ರನ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲ; ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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