ಅದ್ಭುತ!; ನೀರಿಗೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು: ಇದು ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವರದಾನ!!
Nanomaterial Sunscreen Water: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ತೇಲುವ ನ್ಯಾನೋ ಕವರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 1, 2026 at 3:43 PM IST
Nanomaterial Sunscreen Water: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತೆಳುವಾದ, ತೇಲುವ ಕವರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು iThemba LABSನ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ನೀರಿಗೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನ್ಯಾನೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕವರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಲಚರ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಡೇನಿಯಲ್ ಕ್ವಾಸಿ ಕ್ಪೆಲ್ಗೊ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಏಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ?: ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನೀರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಬಿಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ವೇಗವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರಣ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್: ಈ ನೀರಿನ ನಷ್ಟದ ಬಹುಪಾಲು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸೌರ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೇರಳಾತೀತ, ಗೋಚರ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕಿರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದೇ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಕವರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
- ರಚನೆ: ಹೊಸ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಹಗುರವಾದ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಪದರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಪನವು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ನೂರು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಮೀಟರ್ನ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಘನವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಕವರ್ಗಿಂತ ಹಗುರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
- ಬೆಳಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಜಲಚರಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಖವು ನೀರನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮ: ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕವರ್ನ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರು ಕವರ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು.
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು?: ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಪಿತ ಕವರ್ನ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಿದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇಳಿದಿದೆ.
- ತೇಲುವ ಗುಣ: ಕವರ್ ಭಾರವಾದ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ರಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೇಲುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುವು ಹಗುರ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರು ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಈಗಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಿಂತ ಇದರ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು?
- ಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಕವರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೋಚರ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಪಾಚಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ: ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಚಿ ಅಥವಾ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲ: ನ್ಯಾನೋ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯ ಕಾಳಜಿ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ನ್ಯಾನೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ ಲೇಪನವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಕೆಲಸವು In SnO2 ಎಂಬ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನ್ಯಾನೊಸ್ಕೇಲ್ ಲೇಪನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಪನವು ನೇರಳಾತೀತ ಮತ್ತು ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನ ಬಲವಾದ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬೆಳಕು ಹಾದುಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮುಂದೇನು?: ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಲೇಪನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೂ ಸಂಶೋಧಕರು ಅದೇ ಮೂಲ ವಿಧಾನವು ಇತರ ರೀತಿಯ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಬರ ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಸರೋವರಗಳು, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಓದಿ: ಇಸ್ರೋ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: 36 ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲಿದೆ ಹೊಸ ಉಪಗ್ರಹ!