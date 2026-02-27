ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ 2: ಎಐ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗೂಗಲ್; ಇದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲು ಚುರುಕು!!
Nano Banana 2: ಗೂಗಲ್ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ 2 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ರಿಯಲ್-ಟೈಂ ವೆಬ್ ಸರ್ಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ .
Published : February 27, 2026 at 1:37 PM IST
Nano Banana 2: ಗೂಗಲ್ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ 2 AI ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ರಿಯಲ್ ಟೈಂ ವೆಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಸರಳ AI ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ 2 ಎಂದರೇನು?: ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ 2 ಗೂಗಲ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ AI ಇಮೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಾದ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಪ್ರೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಟೈಂ ವೆಬ್ ಸರ್ಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಐಗೆ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬದಲು ತಾಜಾ ವೆಬ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು "ರಿಯಲ್" ಮತ್ತು "ಡಿಟೇಲ್ಡ್" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ 2 ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೈಜ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದೇ?: ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ 2 ರೋಮಾಂಚಕ ಬೆಳಕು, ರಿಚ್ ಟೆಕಶ್ಚರ್ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು 512px ನಿಂದ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ವರೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರ ಅನುಪಾತಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಇದು YouTube ಥಂಬ್ನೇಲ್ಗಳು, Instagram ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ 2 ಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಈಗ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಓದಬಲ್ಲ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ನೀವು ಆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರಗಳು, ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Thinking Level ಎಂದರೇನು?: ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ Thinking Level ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು AIಗೆ "ಯೋಚಿಸಲು" ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ 2 ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್: ಗೂಗಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ AI ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ (ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ AI): ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಜೆಮಿನಿ API ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.
- ಗೂಗಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು: ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ AI ಇಮೇಜ್ ಸಲಹೆಗಳು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ?: AI ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೂಗಲ್ನ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ 2 ತನ್ನ ರಿಯಲ್ ಟೈಂ ವೆಬ್ ಸರ್ಚ್, 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಸುಧಾರಿತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಉಪಕರಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
