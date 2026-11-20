ವೈಸ್ ಸಿಟಿ ಬದಲು ‘ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿ’ನ ರಸ್ತೆಗಳು, ಗುಂಡಿಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಪಿಜಿ ಲೈಫ್: ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ದೇಸಿ ಗೇಮ್!
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 'ಜಿಟಿಎ 6' ಜ್ವರ ಜೋರಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು, ಪಿಜಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದೇಸಿ ಓಪನ್ - ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಭರ್ಜರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 8:57 AM IST
Namma Benglooru Open-World Game: ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ 'ಜಿಟಿಎ 6' (GTA 6) ಕ್ರೇಜ್ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ದೇಸಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಗೇಮ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಗೇಮರ್ಗಳ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಗದ್ದಲವನ್ನೇ ರೋಚಕ ಆಟವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು' (Namma Benglooru) ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
'ಜಿಟಿಎ' ಗೇಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ 'ವೈಸ್ ಸಿಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಓಪನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಡುವೆ ನುಸುಳುವಂತೆ, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ‘ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು’ ಗೇಮ್?
ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಥೆ: ಜಿಟಿಎ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಇದು ಕೂಡ ಓಪನ್ - ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ವರ್ಚುವಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಬಹುದು, ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು, ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಚಿತವೆನಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ 'ಅರ್ಜುನ್' ಎಂಬ ಡೆಲಿವರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪಯಣವನ್ನು ಈ ಕಥೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೋರಮಂಗಲದ ನೈಜ ನಕ್ಷೆ: ಉಚಿತ ಡೆಮೋ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಾದ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಓಪನ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಮ್ಯಾಪ್ (OpenStreetMap) ಡೇಟಾ ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 80 ಫೀಟ್ ರೋಡ್, ಹೊಸೂರು ರೋಡ್ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
4.5 ಲಕ್ಷ ಆಟಗಾರರು, 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೀವ್ಸ್, ಭರ್ಜರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ!:
- ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (benglooru.com) ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ಉಚಿತ ಡೆಮೋ ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, 32,000 ಜನರು ಸೈನ್-ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಡೆಮೋ ಟ್ರೈಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 4.3 ಲಕ್ಷ ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
- ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಈ ಡೆಮೋ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವು ಒಟ್ಟಾಗಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೀವ್ಸ್ ಗಳಿಸಿವೆ.
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಬಹುದೇ? ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಸಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಗೇಮ್!: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಗೇಮ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಉಚಿತ ಡೆಮೋ ಯಾವುದೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, "ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೋ?" ಎಂದು ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿರುವ ಗೇಮ್ ತಯಾರಕರು, "ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಮ್ಮ ಆಟ" ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳು (Android) ಮತ್ತು ಪಿಸಿಗಾಗಿ (PC) ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೇಮ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೂ, ಆಸಕ್ತರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಅರ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್' (Early Access) ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜನರು ಈ ಗೇಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ?: ಈ ಆಟದ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಇದರ ನೈಜತೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಪಿಜಿ ವಸತಿ (PG accommodation) ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಇದು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ (Daily commute) ತಮಾಷೆಯ ರೂಪದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ಆಡಲು ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಥವಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಡಬಹುದಾಗಿರುವುದು ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಗೇಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು' ಗೇಮ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರಮಂಗಲದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ದೇಸಿ ಓಪನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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